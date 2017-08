Antes de poupar, Bota e Palmeiras testam titulares mirando a Liberta

Uma semana antes dos confrontos decisivos pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores, Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida deverá marcar o último teste dos titulares de ambos os times, que deverão atuar com reservas na rodada do final de semana.

O Glorioso, que precisa se recuperar da derrota de virada para o São Paulo, tem 24 pontos e mira o G6, onde se encontra o Verdão, quarto colocado com 29 pontos após bater o Avaí em casa. Jair Ventura, técnico do Botafogo, destacou a necessidade de sua equipe manter a concentração durante os noventa minutos contra o Palmeiras.

“Pecamos por conta de um apagão diante do São Paulo e não podemos permitir que isso se repita na partida contra o Palmeiras, que vai exigir ainda mais da nossa equipe. Será um grande jogo, mas só temos chances de vencer se mantivermos o poder de concentração durante os noventa minutos”, disse Jair.

O volante Bruno Silva, que cumpriu suspensão diante do São Paulo, deve reaparecer provavelmente na vaga de Marcos Vinícius, que marcou dois gols no fim de semana. Outra posição concorrida, o gol, deve ficar com o paraguaio Gatito Fernández, pois Jefferson ainda não se recuperou de um edema na perna esquerda que o tirou do jogo contra o São Paulo. Outro destaque é o meia chileno Leonardo Valencia, que teve a sua documentação regularizada e fica como opção no banco.

“Temos que pressionar o Palmeiras porque vamos jogar em nossa casa e se espera de nossa equipe tomar a iniciativa do confronto. Temos que repetir o que fizemos contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil (triunfo por 3 a 0): atacar sem permitir que o adversário possa nos surpreender”, disse o lateral-esquerdo Víctor Luís.

Do lado alviverde, Cuca e os jogadores do Palmeiras tentam esquecer a polêmica envolvendo o volante Felipe Melo. Os atletas terão a oportunidade de se garantir no grupo que viajará rumo a Atibaia para a preparação da Libertadores.

“Viemos de uma vitória sobre o Sport, empate com o Flamengo e vitória sobre o Vitória, no Brasileiro. Se vencermos Botafogo e Atlético-PR acabamos o turno com 35 pontos, um a menos do que no ano passado. As coisas passam a ter outra direção e uma pressão menor”, disse o treinador.

Para o confronto, o zagueiro Yerry Mina, com uma inflamação no glúteo, e o meia Alejandro Guerra, com dores no adutor da coxa direita, estão fora. Na zaga, o substituto do colombiano será Edu Dracena, mas no meio-campo, a dúvida por quem irá atuar na vaga do venezuelano fica entre Zé Roberto, Tchê Tchê e Keno. No último caso, Dudu seria deslocado para o meia como armador da equipe.

“Lógico que depois de uma eliminação (na Copa do Brasil, contra o Cruzeiro), mesmo não perdendo, não podemos nos deixar abalar o trabalho. Os jogadores são experientes e sabem que o futebol é dessa forma, dinâmico. Não pode ficar lamentando uma desclassificação. É seguir nosso caminho para conseguir nosso objetivo que é a Libertadores”, disse o zagueiro Edu Dracena.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X PALMEIRAS

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 2 de agosto de 2017 (Quarta-feira)

Horário: 21h45(de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Luciano Roggenbaum (RJ)

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Luis Ricardo, Joel Carli, Igor Rabello e Víctor Luís; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Matheus Fernandes e João Paulo; Rodrigo Pimpão e Roger

Técnico: Jair Ventura

PALMEIRAS: Jailson, Mayke, Edu Dracena, Luan e Egídio (Michel Bastos); Bruno Henrique e Jean; Zé Roberto (Keno), Dudu e Róger Guedes; Deyverson

Técnico: Cuca