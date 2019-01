Antes de estreia no Carioca, Botafogo empata com time da quarta divisão

O técnico Zé Ricardo pôde ver nesta quinta-feira o último teste do Botafogo antes da estreia do Campeonato Carioca. E o saldo não foi animador: mesmo com um time mesclado entre titulares e reservas, o Glorioso apenas empatou por 1 a 1 com o desconhecido Rio de Janeiro, da quarta divisão do Estado.

A movimentação foi fechada para a imprensa. Nas redes sociais, o Botafogo não deu detalhes sobre o formato do jogo-treino e os atletas que marcaram os gols do confronto. Ainda assim, antes do jogo-treino, o técnico Zé Ricardo já falava sobre as dificuldades do início da temporada.

“Ainda é cedo para fazer uma análise grande. Lógico que, com as mudanças no elenco, há algumas modificações. Vamos ver onde esses atletas podem render mais. Certamente é uma temporada difícil, muitos jogos, não temos tempo a perder. Temos Carioca, Copa do Brasil e Sul-Americana tudo logo agora”, afirmou o comandante.

No final de semana, o Glorioso se concentra na estreia do Campeonato Carioca. O primeiro jogo oficial da temporada está marcado para domingo contra a Cabofriense, às 19 horas, no estádio Moacyrzão.

“É a estreia, jogo importante. É bom vencer, dá confiança. É muito importante, porque a sequência no fim de janeiro, início de fevereiro vai ser bem decisiva. Começando bem, vamos poder administrar melhor o elenco”, comentou Zé Ricardo.