Alberto Valentim prega calma para buscar a vaga na final

O Botafogo finalizou sua preparação para as semifinais do Campeonato Carioca, quando vai encarar o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã. O técnico Alberto Valentim falou sobre a necessidade da vitória para avançar a decisão do Estadual, mas ressaltou que os alvinegros não podem entrar em campo afobados em busca do gol.

“Agora não temos alternativas, caso não vencermos o jogo. Precisamos da vitória. Precisamos entender bem o jogo, não se ganha com desespero, mas sim com organização, paciência, mas agressividade também. É decisão para a gente, os jogadores precisam estar tranquilos. Temos uma camisa pesada para carregar. Vamos encarar o Flamengo procurando ganhar o jogo. É entrar com personalidade procurando vencer”, disse.

Valentim destacou que o Botafogo precisa elevar sua atuação não só defensiva, mas também ofensiva em relação a final da Taça Rio.

“Nossa equipe não precisa melhorar apenas na parte defensiva. Finalizamos muito mas não convertemos em gol. Vamos dividir responsabilidades. Nosso ataque precisa ser mais eficiente e a defesa melhor”, declarou.

Por fim, o comandante alvinegro não revelou a escalação para a partida. Apesar de ter a equipe titular na cabeça, Valentim vai esperar até o último momento para divulgar a formação.

“Só vou falar da escalação uma hora antes do jogo. Vou avaliar até o último minuto fisicamente os jogadores, vamos estudar o Flamengo para saber os 11 que irão iniciar. Já tenho os 11, mas não vou falar. Tenho confiança em todos. Tanto nos que vem jogando, como nos outros”, finalizou.