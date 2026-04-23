Botafogo-SP busca empate contra o Cuiabá e entra no G4 da Série B

Nesta quarta-feira, Cuiabá e Botafogo-SP empataram em 1 a 1 pela sexta rodada da Série B do Brasileirão, em partida disputada na Arena Pantanal. Os gols do jogo foram marcados por Eric e Luizão.
45' - 2T ⏰ | CUI 1 X 1 BFSA
O árbitro André Luiz Policarpo Bento assinala dez minutos de acréscimos.
Vamos, Pantera!🔴⚪⚫🔥
— Botafogo Futebol S/A (@botafogofsa) April 23, 2026
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Situação da tabela
Com o resultado registrado no Mato Grosso, o Botafogo assume o 4º lugar da Série B, com oito pontos em seis jogos. Enquanto isso, o Cuiabá é o 14º, com sete pontos.
📋 Resumo do jogo
🟢🟡 CUIABÁ 1 x 1 BOTAFOGO-SP🔴⚫️
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 6
🏟️ Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)
📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
Gols
⚽️ Eric, aos 19' do 2ºT (Cuiabá)
⚽️ Luizão, aos 33' do 2ºT (Botafogo-SP)
Como foi o jogo
O Cuiabá abriu o placar aos 19 minutos do segundo tempo com um golaço. Em cobrança de escanteio de Hernandes, Eric pegou de primeira e acertou um voleio no canto direito. O empate do Botafogo veio aos 33 minutos, quando Luizão cobrou pênalti com muita categoria no canto direito do goleiro Marcelo Carné.
Próximos jogos
🟢🟡Cuiabá🟡🟢
⚔️ Jogo: Anápolis x Cuiabá
🏆 Competição: Copa Verde
📅 Data: 29 de abril de 2026
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Jonas Duarte
🔴⚫️Botafogo-SP⚫️🔴
⚔️ Jogo: Botafogo-SP x Náutico
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 7
📅 Data: 2 de maio de 2026
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Santa Cruz