Botafogo-SP perde do Athletic e segue no Z4 da Série B

Nesta segunda-feira, o Botafogo-SP foi derrotado pelo Athletic por 2 a 1, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP), pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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Situação da tabela

Com a derrota, o Botafogo-SP chega a oito rodadas sem vencer na competição, segue com nove pontos e permanece na 17ª colocação, na zona de rebaixamento para a terceira divisão. O Athletic, por sua vez, vai a 14 e assume a 10ª posição.

🔴⚪⚫ BOTAFOGO-SP 1 X 2 ATHLETIC ⚫⚪

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 10

🏟️ Local: Arena NicNet, Ribeirão Preto (SP)

📅 Data: 25 de maio de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

Gols

⚽ Max, aos 37' do 1ºT (Athletic)

⚽ Everton Morelli, aos 3' do 2ºT (Botafogo-SP)

⚽ Diogo Batista, aos 24' do 2ºT (Athletic)

Como foi o jogo

Aos 37 minutos de jogo, Ian Luccas recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro para Max, que, com liberdade na área adversária, bateu para abrir o placar a favor do Athletic. Inicialmente, o lance foi anulado por impedimento, mas, com o auxílio do VAR, o gol foi confirmado.

Na segunda etapa, com apenas três minutos, Rafael Gava cobrou falta para a área e Everton Morelli subiu para cabecear e empatar para os donos da casa. O Botafogo-SP teve a chance de virar aos 11, em cobrança de pênalti, mas Leandro Maciel parou no goleiro Luan Polli.

Aos 24, Diogo Batista recebeu na intermediária, bateu de longe e contou com o desvio no meio do caminho para colocar o Athletic novamente na frente.

Próximos jogos

🔴⚪⚫ Botafogo-SP ⚫⚪🔴

⚔️ Jogo: Ponte Preta x Botafogo

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 11

📅 Data: 1 de junho de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

⚫⚪ Athletic ⚪⚫

⚔️ Jogo: Athletic x Fortaleza

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 11

📅 Data: 30 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 18h (de Brasília)

🏟️ Local: Arena Sicredi, São João del Rei (MG)