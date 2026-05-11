Bósnia divulga lista de convocados para a Copa do Mundo; confira

A primeira convocação para a Copa do Mundo 2026, que acontece em junho, aconteceu na manhã desta segunda-feira. A seleção da Bósnia, comandada pelo técnico Sergej Barbarez, divulgou a lista dos 26 jogadores para a competição. Dentre os nomes, os principais são os de Edin Dzeko, maior artilheiro da história da seleção, e Sead Kolasinac, ex-Arsenal.
A seleção da Bósnia foi uma das últimas seleções a garantir a vaga para a competição. Para isso, precisou passar pela repescagem europeia, eliminando a seleção italiana. O jogo que aconteceu no fim de março terminou empatado por 1 a 1. Nos pênaltis, a Bósnia levou a melhor por 4 a 1 e conquistou a classificação.
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A Bósnia estreia na Copa do Mundo no dia 12 de junho, contra a seleção do Canadá. Além da anfitriã, Suíça e Catar são as outras seleções do Grupo B.
Confira a lista de convocados
- Goleiros: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic e Osman Hadzikic.
- Defensores: Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic e Stjepan Radeljic.
- Meio-campistas: Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik, Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic e Esmir Bajraktarevic.
- Atacantes: Ermin Mahmic, Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic e Edin Dzeko.
Além disso, o treinador divulgou uma lista com nomes que podem substituir os jogadores convocados em caso de corte.
A lista de espera conta com: Tarik Karic, Mladen Jurkas, Arjan Malic, Emir Karic, Jusuf Gazibegovic, Ifet Djakovac, Dario Saric, Amer Gojak e Haris Hajradinovic.
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