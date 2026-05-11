Bósnia divulga lista de convocados para a Copa do Mundo; confira

A primeira convocação para a Copa do Mundo 2026, que acontece em junho, aconteceu na manhã desta segunda-feira. A seleção da Bósnia, comandada pelo técnico Sergej Barbarez, divulgou a lista dos 26 jogadores para a competição. Dentre os nomes, os principais são os de Edin Dzeko, maior artilheiro da história da seleção, e Sead Kolasinac, ex-Arsenal.

A seleção da Bósnia foi uma das últimas seleções a garantir a vaga para a competição. Para isso, precisou passar pela repescagem europeia, eliminando a seleção italiana. O jogo que aconteceu no fim de março terminou empatado por 1 a 1. Nos pênaltis, a Bósnia levou a melhor por 4 a 1 e conquistou a classificação.

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A Bósnia estreia na Copa do Mundo no dia 12 de junho, contra a seleção do Canadá. Além da anfitriã, Suíça e Catar são as outras seleções do Grupo B.

Confira a lista de convocados