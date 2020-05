Gotze, ‘herói’ alemão da Copa de 2014, deixa o Borussia Dortmund

Mario Gotze, autor do gol que deu à Alemanha a vitória na final da Copa do Mundo de 2014, deixará o Borussia Dortmund no final da temporada, disse o diretor esportivo do clube, Michael Zorc, à Sky neste sábado.

“Chegamos a um acordo para não continuar nossa parceria além desta temporada”, disse Zorc, questionado pouco antes do jogo com portões fechados da 27ª rodada da Bundesliga contra o Wolfsburg, fora de casa, vencida pelo Dortmund por 2 a 0.

A decisão foi tomada “em comum acordo”, disse Zorc, que não deu indicação sobre o destino do atacante de 27 anos.

Herói nacional aos 22 anos, graças ao seu gol na prorrogação da final do Mundial disputado no Brasil contra a Argentina, Gotze nunca conseguiu se tornar o grande jogador que alguns viam nele.

Depois de passar pelo Bayern de Munique, onde nunca conseguiu se impor, ele voltou ao Dortmund em 2016.

Apesar de algumas boas atuações esporádicas, ele nunca conseguiu ser uma peça-chave na equipe.

Nesta temporada, o técnico Lucien Favre o utilizou poucas vezes, sendo titular em apenas cinco das 26 rodadas da Bundesliga e uma na Liga dos Campeões.