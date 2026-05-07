Borussia Dortmund x Frankfurt pelo Alemão: veja onde assistir e prováveis escalações

Nesta sexta-feira, o Borussia Dortmund recebe o Eintracht Frankfurt pela 33ª rodada do Campeonato Alemão. A partida será realizada no Signal Iduna Park, em Dortmund, a partir das 15h30 (de Brasília).
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Onde assistir?
O jogo terá transmissão da Xsports e SporTV 2.
Como chegam as equipes
Na última rodada, o Dortmund perdeu por 1 a 0 para o Borussia Monchengladbach e está na vice-liderança, com 67 pontos. Do outro lado, o Frankfurt perdeu por 2 a 1 para o Hamburgo e está na oitava colocação, somando 43 pontos na tabela.
Prováveis escalações
Borussia Dortmund
Gregor Kobel; Luca Reggiani, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck e Julian Ryerson; Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham, Maximilian Beier e Julian Brandt; Serhou Guirassy e Samuele Inácio.
Técnico: Niko Kovač
Built Like Dortmund. 🏗️🧱 @pumafootball
The 26/27 BVB Home Kit is coming. Tomorrow. ⌛️ pic.twitter.com/iC68xBgRsx
— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 7, 2026
Eintracht Frankfurt
Michael Zetterer; Aurèle Amenda, Ellyes Skhiri, Robin Koch e Nathaniel Brown; Ansgar Knauff, Hugo Larsson e Arnaud Kalimuendo; Can Uzun, Oscar Hojlund e Jonathan Burkardt.
Técnico: Albert Riera
Ficha técnica
Confronto: Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt
Competição: Campeonato Alemão - 33ª rodada.
Data e horário: sexta-feira, 8 de maio de 2026, às 15h30 (de Brasília)
Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (Alemanha)