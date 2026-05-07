Borussia Dortmund x Frankfurt pelo Alemão: veja onde assistir e prováveis escalações

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por INA FASSBENDER / AFP
Da Redação em São Paulo, SP

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 07/05/2026 às 20:00

Nesta sexta-feira, o Borussia Dortmund recebe o Eintracht Frankfurt pela 33ª rodada do Campeonato Alemão. A partida será realizada no Signal Iduna Park, em Dortmund, a partir das 15h30 (de Brasília).

Onde assistir?

O jogo terá transmissão da Xsports e SporTV 2.

Como chegam as equipes

Na última rodada, o Dortmund perdeu por 1 a 0 para o Borussia Monchengladbach e está na vice-liderança, com 67 pontos. Do outro lado, o Frankfurt perdeu por 2 a 1 para o Hamburgo e está na oitava colocação, somando 43 pontos na tabela.

Prováveis escalações

Borussia Dortmund
Gregor Kobel; Luca Reggiani, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck e Julian Ryerson; Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham, Maximilian Beier e Julian Brandt; Serhou Guirassy e Samuele Inácio.
Técnico: Niko Kovač

Eintracht Frankfurt

Michael Zetterer; Aurèle Amenda, Ellyes Skhiri, Robin Koch e Nathaniel Brown; Ansgar Knauff, Hugo Larsson e Arnaud Kalimuendo; Can Uzun, Oscar Hojlund e Jonathan Burkardt.
Técnico: Albert Riera

Ficha técnica

Confronto: Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt
Competição: Campeonato Alemão - 33ª rodada.
Data e horário: sexta-feira, 8 de maio de 2026, às 15h30 (de Brasília)
Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (Alemanha)

 

