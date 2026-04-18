Borussia Dortmund perde do Hoffenheim e abre caminho para título do Bayern no Alemão

Na manhã deste sábado, o Borussia Dortmund foi derrotado pelo Hoffenheim na PreZero Arena, por 2 a 1, pela 30ª rodada do Campeonato Alemão. Kramaric anotou de pênalti o gol do time da casa na primeira etapa, enquanto Guirassy veio do banco para marcar nos minutos finais do segundo tempo e empatar o confronto. No entanto, nos acréscimos, Kramaric converteu mais uma penalidade para selar o triunfo dos mandantes.

Situação na tabela

Com o resultado, o Borussia segue na segunda colocação com 64 pontos e abre caminho para o Bayern garantir o título da Bundesliga já neste fim de semana. Caso o time comandado por Kompany some pontos contra o Stuttgart neste domingo, a equipe se sagrará campeã alemã. Por sua vez, o Hoffenheim entra no G5, na quinta posição, com 54 pontos somados.

📋 Resumo do jogo

🔵 HOFFENHEIM 2 x 1 BORUSSIA DORTMUND 🟡

🏆 Competição: Campeonato Alemão

🏟️ Local: PreZero Arena

📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Kramaric, aos 42' do 1ºT (Hoffenheim)

⚽ Guirassy, aos 43' do 2ºT (Borussia Dortmund)

⚽ Kramaric, aos 52' do 2ºT (Hoffenheim)

Como foi o jogo

O Hoffenheim começou em cima e Lemperle teve a primeira boa chance da partida ao receber do lado direito da área e arrematar firme cruzado para carimbar o travessão da equipe visitante. A resposta veio aos 13, quando Anton recebeu cruzamento na pequena área e testou por cima da meta do goleiro Baumann. Já aos 26 minutos, Kramaric bateu com a perna canhota rasteiro e obrigou Kobel a se esticar para fazer a defesa e impedir o gol do Hoffenheim.

Logo em seguida, aos 29, Anton teve mais uma chance de colocar o Borussia em vantagem ao cabecear com precisão no canto direito de Baumann, que também conseguiu defender. Aos 42 minutos de jogo, Sule escorregou na área e acabou interceptando uma finalização com o braço, que resultou em pênalti para o Hoffenheim, convertido por Kramaric. No lance, o zagueiro acabou se lesionando e deixou o campo em sequência.

Na segunda etapa, os mandantes tiveram a chance de ampliar aos 17, com um cabeceio de Kabak na segunda trave, que acabou nas mãos de Kobel. Em seguida, o Borussia teve maior posse de bola, mas não conseguiu criar novas oportunidades claras para reverter o placar. Até que, aos 43 minutos, Bensebaini enfiou para Guirassy dominar na meia-lua e girar para finalizar com força e empatar a partida pelo Borussia.

Nos acréscimos, aos 52 minutos, Ryerson desviou um arremate com a mão dentro da área e o árbitro sinalizou mais um pênalti para o Hoffenheim. Kramaric foi para a cobrança e converteu novamente para garantir a vitória dos mandantes.

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Próximos jogos

Hoffenheim

Jogo: Hamburgo x Hoffenheim

Data e horário: 25 de abril de 2026 (sábado) | 13h30 (de Brasília)

Competição: Campeonato Alemão

Local: Volksparkstadion

Borussia Dortmund

Jogo: Borussia Dortmund x Freiburg

Data e horário: 26 de abril de 2026 (domingo) | 12h30 (de Brasília)

Competição: Campeonato Alemão

Local: Signal Induna Park

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