Borussia Dortmund goleia o Freiburg e pelo Alemão e garante vaga na Liga dos Campeões

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por INA FASSBENDER / AFP
Publicado 26/04/2026 às 15:37

Neste domingo, o Borussia Dortmund goleou o Freiburg por 4 a 0, no Signal Iduna Park pela 31ª rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, o Dortmund garantiu sua presença na próxima edição da Liga dos Campeões.

Situação do confronto

Com a vitória, o Borussia chegou a 67 pontos e abriu cinco de vantagem na vice-liderança para o terceiro colocado RB Leipzig. O Bayern de Munique já é o campeão antecipado.. Já o Freiburg ficou com 43 pontos na oitava colocação da competição.

📋 Resumo do jogo

🟡⚫ BORUSSIA DORTMUND 4 x 0 FREIBURG 🔴⚫⚪

🏆 Competição: Campeonato Alemão (31ª rodada)
🏟️ Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)
📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: às 12h30 (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Maximilian Beier, aos 8' do 1ºT (Borussia Dortmund)
  • ⚽ Serhou Guirassy, aos 14' do 1ºT (Borussia Dortmund)
  • ⚽ Ramy Bensebaini, aos 30' do 1ºT (Borussia Dortmund)
  • ⚽ Fábio Silva, aos 41' do 1ºT (Borussia Dortmund)

     

Como foi o jogo?

Logo aos oito minutos do primeiro tempo, Maximilian Beier recebeu um lançamento por cima e bateu firme para inaugurar o placar do duelo. Já aos 14 minutos, Guirassy apareceu na pequena área para empurrar a bola para o fundo das redes e ampliar a vantagem. Após uma cobrança de escanteio, o zagueiro Ramy Bensebaini cabeceou e marcou mais um gol a favor do Borussia Dortmund aos 30 minutos.

Com nove minutos da segunda etapa, Lukas Kübler chegou a descontar para o Freiburg de cabeça, porém, a arbitragem marcou impedimento. O português Fábio Silva apareceu, girou dentro da área e bateu forte para garantir a vitória para o Dortmund aos 41 minutos.

Próximos jogos

Borussia Dortmund

  • Borussia Monchengladbach x Borussia Dortmund (31ª rodada do Campeonato Alemão)
    Data e horário: 3 de maio de 2026 (domingo), às 12h30 (de Brasília).
    Local: Borussia-Park, em Monchengladbach (ALE)

Freiburg

  • Braga x Freiburg (Liga Europa - Semifinal)
    Data e horário: 30 de abril de 2026 (quinta-feira), às 16h (de Brasília)
    Local: Estádio Municipal de Braga, em Braga (POR).

