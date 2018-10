Técnico do Boca prevê dificuldades contra o Verdão: “Rival duríssimo”

Guillermo Schelotto comemorou efusivamente a classificação do Boca Juniors para a semifinal da Copa Libertadores após o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, nesta quinta-feira, no Mineirão. Passada a partida, o treinador xeneize já mostrou estar com a cabeça no Palmeiras, próximo adversário de sua equipe no torneio continental.

“Isso é uma alegria muito grande. Nos resta dois passos para a final, contra um rival duríssimo, que conhecemos, mas aí está o Boca”, disse Schelotto.

De fato, Boca Juniors e Palmeiras se conhecem muito bem. As equipes já se enfrentaram nesta edição da Libertadores, já que caíram no mesmo grupo, e o Verdão levou a melhor, vencendo por 2 a 0 na Bombonera e empatando em 1 a 1 no Allianz Parque.

Ainda em relação à partida contra o Cruzeiro, Guillermo Schelotto também procurou valorizar os torcedores do Boca Juniors que estiveram presentes no Mineirão. Cerca de duas mil pessoas preencheram o setor de visitantes do estádio de Belo Horizonte e, segundo o treinador xeneize, foram vitais para que o time alcançasse seu objetivo.

“Eles vieram e apoiaram o tempo todo. O time deixou a vida em campo pela camisa do Boca e passamos de fase merecidamente. Foi um jogo parelho, em que marcamos bem. Não deixamos eles entrarem nunca”, concluiu Schelotto.