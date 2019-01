Carrasco do Palmeiras, Benedetto recebe proposta milionária da China

Carrasco do Palmeiras na semifinal da Copa Libertadores, Darío Benedetto pode estar de saída do Boca Juniors. Segundo informações divulgadas pela mídia espanhola, o goleador teria recebido uma proposta de 15 milhões de dólares (cerca de 57 milhões de reais) de um clube da China, ainda sem nome divulgado.

O “Pipa”, como é chamado, tem contrato até 2021 com o Boca e uma cláusula de rescisão de 22 milhões de dólares (aproximadamente 84 milhões de reais). Caso o negócio se concretize, Benedetto teria um vínculo de quatro anos, além de aumento de salário.

O jogador chegou ao Boca em 2016, vindo do América-MEX por 4 milhões de dólares (cerca de 15 milhões de reais). Essa é a primeira proposta concreta que o clube argentino recebe pelo atacante. A princípio, o Boca tentará firmar um acordo para manter o atleta para 2019.

Benedetto volta aos treinamentos nesta quinta-feira, junto com o restante do elenco, que será dirigido por Gustavo Alfato, que já treinou o atacante no Arsenal em 2013.