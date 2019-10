Candidato a presidente do Boca pensa em trazer Felipão, Felipe Melo e Guerrero

Um dos quatro candidatos à presidência do Boca Juniors, José Beraldi, revelou nesta semana, em entrevista uma rádio argentina, parte de seus planos como mandatário do hexacampeão da Copa Libertadores. Entre os desejos, estão as contratações de alguns nomes que atuam no Brasil, como Felipe Melo, Guerrero e Kannemann para o time, e Felipão para o comando.

“Se for presidente, gostaria de trazer Felipe Melo. E se eu estivesse agora como presidente, Daniel Alves não me escapava. Outro que eu gostaria de ter é Paolo Guerrrero. Conosco, teria chegado também o Kannemann para ganhar a Copa Libertadores”, declarou em entrevista à Rádio Mitre, de Buenos Aires.

O candidato também não garantiu o atual técnico do time, Alfaro, revelando desejo em contar com Felipão em La Bombonera. “Os resultados mandam. Se Alfaro ganhar o título, vai continuar. Senão, tenho em mente trazer Luiz Felipe Scolari”, seguiu.

Beraldi disputará a eleição com outros três nomes. Christian Gribaudo, o atual secretário-chefe do clube, é o nome da situação e sucessor do atual mandatário Daniel Angelici. A oposição também conta com Jorge Ameal e Victor Santamaría.