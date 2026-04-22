Richard Ríos chama atenção de clubes da Europa, mas Benfica promete jogo duro

O bom momento vivido por Richard Ríos no Benfica fez o nome do meio-campista ganhar força no mercado europeu. Clubes do futebol italiano e inglês demonstram interesse, mas o clube português mantém posição firme e só deve aceitar negociar o atleta por uma proposta considerada alta.

Após se destacar no Palmeiras, o colombiano foi vendido aos Encarnados por 27 milhões de euros (cerca de R$ 158 milhões) em junho de 2025. Atualmente, ele é visto como peça fundamental no time comandado por José Mourinho.

Em meio a este cenário, o Benfica não aceita negociar o jogador de 25 anos por menos de 35 milhões de euros (R$ 205 milhões). Além disso, o clube português entende que a Copa do Mundo, marcada para junho deste ano, pode valorizar ainda mais o passe do atleta da Colômbia.

Ainda sem receber propostas oficiais, Rios chama a atenção de Inter de Milão e Napoli. Da Inglaterra também surgiram consultas, embora sem avanços formais. A informação é do jornal A Bola.

Richard Ríos já esteve próximo do futebol italiano, quando a Roma fez uma proposta ao Palmeiras em 2025. O clube italiano desistiu da transferência por considerar a quantia exigida pelo Alviverde muito alta e não queria correr o "risco".

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Números de Richard Rios no Benfica

Com 42 partidas disputadas pelo clube português, Richard Rios balançou as redes em cinco oportunidades e deu cinco passes para gols até o momento.

Richard Rios tem contrato com o Benfica até 2030, com uma cláusula de revisão fixada em 100 milhões de Euros.