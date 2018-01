Imprensa portuguesa repercute postagem “infeliz” de Gabigol

Ainda sem saber qual será seu futuro no futebol, Gabigol teve mais um momento negativo desde que foi contratado pelo Benfica. Na manhã deste domingo, o atacante brasileiro postou em sua conta oficial do Instagram a imagem de um leão, situação que não agradou a diretoria do clube português, já que o animal é o principal símbolo do Sporting, um dos principais rivais da equipe.

O jornal português A Bola destacou que o momento do jogador não é dos melhores. O brasileiro pertence à Inter de Milão, que não cogita seu retorno, e está emprestado ao Benfica até junho de 2018. Com apenas um gol, Gabigol não teve muitas oportunidades no time titular e até o momento sua passagem pelo atual tetracampeão português é considerada pela mídia europeia como desastrosa.

O atual momento do atleta é tão ruim que, no começo do ano, Gabigol foi eleito, com 53,6%, o pior jogador estrangeiro da temporada em pesquisa realizada pelo programa Catersport, do canal de televisão italiano Rai. O Santos cogita seu retorno ao futebol nacional, mas o alto salário não favorece o avanço das negociações com a diretoria da Inter de Milão.

O grande momento na carreira de Gabigol foi em 2016, quando, junto com a Seleção Brasileira, conseguiu a medalha de ouro nas Olimpíadas realizadas no Rio de Janeiro. No entanto, um ano e meio depois o atacante pouco jogou e não sabe em qual equipe atuará em 2018.