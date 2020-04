Ídolo do Santos, Léo é eleito melhor lateral-esquerdo do século no futebol português

Com longas passagens por Santos e Benfica, Léo foi eleito o melhor lateral-esquerdo do futebol português em enquete promovida pelo jornal A Bola. Entre as opções de votação, também apareciam os brasileiros Alex Telles e Alex Sandro, ambos com história no Porto.

Léo contou com 21,3% dos votos para ficar com a liderança. O segundo colocado foi Fábio Coentrão, que passou por clubes como Benfica, Sporting e Real Madrid e foi escolhido por 18,1% dos eleitores.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Cerca de onze anos após sua despedida do Benfica, Léo se diz orgulhoso por ter sido lembrado: “Só por ser lembrado nessa relação de grandes jogadores já seria motivo de orgulho. Ter sido o mais votado, então, me deixa ainda mais feliz. Tive uma passagem muito boa pelo Benfica, onde fui muito feliz, deixando grandes amigos no clube e na cidade de Lisboa. Obrigado a todos que participaram da enquete”.

Com a camisa do clube português, o ex-lateral-esquerdo atuou entre os anos de 2005 e 2009 e foi eleito o melhor da posição do campeonato local por três temporadas consecutivas.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com