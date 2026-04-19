Benfica vence o Sporting com gol no fim e assume a vice-liderança do Português

Neste domingo, com gol no final do jogo, o Benfica venceu o Sporting por 2 a 1, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela 30ª rodada do Campeonato Português e assumiu a vice-liderança.

Situação da tabela

Com o resultado, o Benfica ultrapassou o Sporting na tabela e agora aparece na segunda posição, com 72 pontos. O Sporting, por sua vez, é o terceiro colocado, com um ponto a menos.

📋 Resumo do jogo

🟢SPORTING 1 X 2 BENFICA🔴

🏆 Competição: 30ª rodada do Campeonato Português

🏟️ Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa

📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 14h15 (de Brasília)

Gols

⚽Andreas Schjelderup, aos 27' do 1ºT (Benfica)

⚽Hidemasa Morita, aos 25' do 2ºT (Sporting)

⚽Rafa Silva, aos 48' do 2ºT (Benfica)

Como foi o jogo

O Sporting teve a oportunidade de abrir o placar no clássico logo no início do jogo. Aos 18 minutos, o árbitro marcou pênalti para os donos da casa, mas Trubin defendeu a cobrança de Suárez.

Aos 27 minutos, foi a vez do Benfica ter a oportunidade, também de pênalti. Diferentemente de Suárez, Schjelderup cobrou e colocou a bola no fundo da rede para colocar os visitantes à frente no placar.

Já na etapa complementar, Morita empatou o jogo para o Sporting. O camisa 5 aproveitou cruzamento e apareceu dentro da área para subir mais que a marcação e anotar de cabeça. Nos minutos finais, Rafa Silva marcou para garantir a vitória do Benfica.

Próximos jogos

Sporting

Porto x Sporting (Taça de Portugal - semifinal)

Data e horário: 22 de abril de 2026 (quarta-feira) 16h45

Local: Estádio do Dragão, em Porto

Benfica

Benfica x Moreirense (Campeonato Português)

Data e horário: 25 de abril (sábado) 14h

Local: Estádio da Luz, em Lisboa

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