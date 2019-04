Benfica goleia Marítimo e retoma liderança do Campeonato Português

O Benfica retomou a liderança do Campeonato Brasileiro em grande estilo na tarde desta segunda-feira. No Estádio da Luz, o Benfica goleou o Marítimo por 6 a 0 e alcançou o arquirrival Porto, levando vantagem nos critérios de desempate do torneio.

Com 30 jogos disputados, Benfica e Porto contabiliza 75 pontos ganhos, mantendo uma briga acirrada pela liderança na reta final do Campeonato Português. O Marítimo, por sua vez, permanece com os mesmos 33 pontos e figura no 12º posto – o Chaves, primeiro integrante da zona de rebaixamento, tem 28 pontos.

Pela 31ª rodada do Campeonato Português, o Benfica volta a campo no domingo para enfrentar o Braga, na condição de visitante. No mesmo dia, o Marítimo recebe o Tondela. Para completar, na sexta-feira o Porto pega o Rio Ave, também fora de casa.

O Benfica conseguiu inaugurar o marcador logo aos 3 minutos do primeiro tempo por meio de João Felix. Aos 4 minutos da etapa complementar, Pizzi aumentou a vantagem do time da casa. O terceiro, marcado por João Felix, veio aos 19 minutos do segundo tempo.

A goleada do Benfica no Estádio da Luiz foi construída aos 26 minutos da etapa complementar, quando Franco Cervi balançou as redes do Marítimo. Inspirado, Cervi voltou a balançar as redes aos 43 do segundo tempo e Eduardo Salvio fechou o marcador nos acréscimos.