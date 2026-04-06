Ríos marca, mas Benfica cede empate e fica a dois pontos do Sporting

Com gol do ex-palmeirense Richard Ríos, o Benfica ficou no empate por 1 a 1 com Casa Pia nesta segunda-feira, fora de casa, pela 28ª rodada do Campeonato Português.
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— SL Benfica (@SLBenfica) April 6, 2026
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Situação da tabela
Com 66 pontos, dois a menos que o Sporting, o Benfica aparece no terceiro lugar do torneio nacional. Já o Casa Pia tem 25 pontos e ocupa a 16ª posição, ameaçado de rebaixamento.
📋 Resumo do jogo
⚫🔴CASA PIA 1 X 1 BENFICA🔴⚪
🏆 Competição: Campeonato Português - Rodada 28
🏟️ Local: Estádio Municipal de Rio Maior, Rio Maior (POR)
📅 Data: 6 de abril de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 16h45 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Richard Ríos, aos 22' do 2ºT (Benfica)
- ⚽ Rafael Brito, aos 32' do 2ºT (Casa Pia)
Como foi o jogo
Aos 22 minutos da etapa complementar, após cruzamento de Gianluca Prestianni pela direita, Andreas Schjelderup escorou na segunda trave e Richard Ríos cabeceou para colocar o Benfica em vantagem.
O Casa Pia chegou ao empate aos 32 minutos. Após bola mal cortada por António Silva dentro da área, Rafael Brito aproveitou e igualou o placar.
Próximo jogos
⚫🔴Casa Pia🔴⚫
⚔️ Jogo: Alverca x Casa Pia
🏆 Competição: Campeonato Português - Rodada 29
📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 11h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Complexo Desportivo FC Alverca, Alverca do Ribatejo (POR)
🔴⚪Benfica⚪🔴
⚔️ Jogo: Benfica x Nacional
🏆 Competição: Campeonato Português - Rodada 29
📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 14h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio da Luz, Lisboa (POR)