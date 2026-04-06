Ríos marca, mas Benfica cede empate e fica a dois pontos do Sporting

Com gol do ex-palmeirense Richard Ríos, o Benfica ficou no empate por 1 a 1 com Casa Pia nesta segunda-feira, fora de casa, pela 28ª rodada do Campeonato Português.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Situação da tabela

Com 66 pontos, dois a menos que o Sporting, o Benfica aparece no terceiro lugar do torneio nacional. Já o Casa Pia tem 25 pontos e ocupa a 16ª posição, ameaçado de rebaixamento.

📋 Resumo do jogo

⚫🔴 CASA PIA 1 X 1 BENFICA 🔴⚪

🏆 Competição: Campeonato Português - Rodada 28

🏟️ Local: Estádio Municipal de Rio Maior, Rio Maior (POR)

📅 Data: 6 de abril de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 16h45 (de Brasília)

Gols

⚽ Richard Ríos, aos 22' do 2ºT (Benfica)

⚽ Rafael Brito, aos 32' do 2ºT (Casa Pia)

Como foi o jogo

Aos 22 minutos da etapa complementar, após cruzamento de Gianluca Prestianni pela direita, Andreas Schjelderup escorou na segunda trave e Richard Ríos cabeceou para colocar o Benfica em vantagem.

O Casa Pia chegou ao empate aos 32 minutos. Após bola mal cortada por António Silva dentro da área, Rafael Brito aproveitou e igualou o placar.

Próximo jogos

⚫🔴 Casa Pia 🔴⚫

⚔️ Jogo: Alverca x Casa Pia

🏆 Competição: Campeonato Português - Rodada 29

📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 11h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Complexo Desportivo FC Alverca, Alverca do Ribatejo (POR)

🔴⚪ Benfica ⚪🔴

⚔️ Jogo: Benfica x Nacional

🏆 Competição: Campeonato Português - Rodada 29

📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 14h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio da Luz, Lisboa (POR)