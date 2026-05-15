Algoz do Brasil em 2018, Bélgica anuncia convocação para a Copa do Mundo

A Bélgica anunciou na manhã desta sexta-feira a convocação dos 26 nomes para a Copa do Mundo 2026. A seleção comandada por Rudi Garcia, ex-jogador francês, estreia no dia 15 de junho, contra o Irã. Egito e Nova Zelândia completam o Grupo G.
Dentre os principais nomes da lista estão Courtois, goleiro do Real Madrid; De Bruyne e Lukaku, do Napoli; além de Doku, que vem se destacando no Manchester City, e Trossard, que atua pelo Arsenal.
A seleção que eliminou o Brasil nas quartas de final em 2018 sofreu muitas mudanças. Porém, alguns nomes se repetem: Meunier, Tielemans e Witsel, além de Courtois, De Bruyne e Lukaku. Naquele ano, a Bélgica conseguiu seu melhor desempenho em Copas, perdendo na semifinal para a França, por 1 a 0.
Convocados da Bélgica
Goleiros: Courtois (Real Madrid), Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasbourg).
Defensores: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting CP), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Thomas Meunier (Lille OSC), Nathan Ngoy (Lille OSC), Joaquin Seys (Club Brugge).
Meio-campistas: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona FC).
Atacantes: Charles De Ketelaere (Atalanta), Mathias Fernandez-Pardo (Lille OSC), Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Napoli), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg).
