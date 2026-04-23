Uefa multa Bayern por incidente que deixou fotógrafos feridos

O Bayern de Munique foi sancionado pela Uefa nesta quinta-feira com uma multa de 90.000 euros (cerca de R$ 528 mil na cotação atual) por um incidente no qual fotógrafos de imprensa ficaram feridos durante o jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, em 15 de abril, contra o Real Madrid.

O clube bávaro evitou, assim, o fechamento parcial de seu estádio.

🎬🔥 Relive tonight’s action that earned us a spot in the Final : https://t.co/gVtE6bXh4T pic.twitter.com/IykEvfSjko — FC Bayern (@FCBayernEN) April 22, 2026

Após a vitória por 4 a 3, conquistada com dois gols nos minutos finais, alguns torcedores do Bayern escalaram as barreiras que os separavam do gramado para comemorar a classificação às semifinais junto aos jogadores, prensando e ferindo vários fotógrafos na ação.

A Uefa decidiu, posteriormente, abrir uma investigação disciplinar, a qual resultou nesta multa de 89.625 euros, um alívio significativo para o Bayern, que temia ter de receber o Paris Saint-Germain em 6 de maio, para o jogo de volta das semifinais europeias, com uma parte de seu estádio fechada ao público.

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*Por AFP