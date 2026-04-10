St. Pauli x Bayern: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Alemão

Neste sábado, o Bayern de Munique visita o St. Pauli pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. O duelo está marcado para as 13h30 (de Brasília), no Millerntor-Stadion.
Onde assistir?
O confronto será transmitido pela XSport, Prime Video, SportyNet, CazéTv e pela CazéTv.
Como chegam as equipes?
Na última rodada, o St. Pauli empatou por 1 a 1 com o Union Berlim e ficou na 16ª colocação, com 25 pontos. Já o Bayern de Munique, que lidera o campeonato com 73 pontos, bateu o Freiburg por 3 a 2.
Prováveis escalações
St. Pauli
Vasilj; Wahl, Mets, Dzwigala; Saliakas, Fujita, Irvine, Ritzka; Sinani, Pereira Lage; Hountondji.
Técnico: Alexander Blessin.
Bragantino
Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Bischof; Kimmich, Pavlovic; Gnabry, Karl, Díaz; Kane.
Técnico: Vincent Kompany.
Ficha técnica
Outros jogos da rodada
- Heidenheim e Union Berlin
- Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen
- RB Leipzig e Borussia Mönchengladbach
- Wolfsburg e Eintracht Frankfurt