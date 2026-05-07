Multicampeão no futebol alemão, Sule anuncia fim da carreira aos 30 anos

Nesta quinta-feira, o zagueiro Niklas Sule anunciou que não renovará com o Borussia Dortmund e deixará os gramados ao final da temporada. Multicampeão no futebol alemão, o jogador tomou a decisão por conta de problemas físicos.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Com apenas 30 anos de idade, Sule afirmou que tomou a decisão após sofrer outra lesão no joelho em abril. O zagueiro sofre com problemas físicos desde o começo da carreira e chegou a romper o ligamento cruzado anterior (LCA) duas vezes.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Borussia Dortmund (@bvb09)

Conquistas e números de Sule na carreira

Com passagens por Hoffenheim, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, Sule nunca deixou o futebol alemão. Com 447 jogos disputados, o zagueiro balançou as redes em 22 oportunidades e deu 25 passes para gol.

Além disso, o zagueiro foi multicampeão pelo Bayern de Munique, sendo peça fundamental na conquista da tríplice coroa de 2020. Em seis anos no clube bávaro, Sule conquistou cinco vezes o Campeonato Alemão, quatro vezes a Supercopa da Alemanha, duas vezes a Copa da Alemanha, uma Liga dos Campeões, um Mundial e uma Supercopa da UEFA.