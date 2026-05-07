Multicampeão no futebol alemão, Sule anuncia fim da carreira aos 30 anos

Nesta quinta-feira, o zagueiro Niklas Sule anunciou que não renovará com o Borussia Dortmund e deixará os gramados ao final da temporada. Multicampeão no futebol alemão, o jogador tomou a decisão por conta de problemas físicos.
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Com apenas 30 anos de idade, Sule afirmou que tomou a decisão após sofrer outra lesão no joelho em abril. O zagueiro sofre com problemas físicos desde o começo da carreira e chegou a romper o ligamento cruzado anterior (LCA) duas vezes.
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Conquistas e números de Sule na carreira
Com passagens por Hoffenheim, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, Sule nunca deixou o futebol alemão. Com 447 jogos disputados, o zagueiro balançou as redes em 22 oportunidades e deu 25 passes para gol.
Além disso, o zagueiro foi multicampeão pelo Bayern de Munique, sendo peça fundamental na conquista da tríplice coroa de 2020. Em seis anos no clube bávaro, Sule conquistou cinco vezes o Campeonato Alemão, quatro vezes a Supercopa da Alemanha, duas vezes a Copa da Alemanha, uma Liga dos Campeões, um Mundial e uma Supercopa da UEFA.