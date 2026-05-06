Luis Díaz e Olise, os parceiros de Kane na "operação virada" contra o PSG

Conseguirá o Bayern de Munique uma virada contra o Paris Saint-Germain (PSG) nas semifinais da Liga dos Campeões, após a derrota de 5 a 4 sofrida na partida de ida? A resposta virá nesta quarta-feira, no jogo de volta que começa às 16h (de Brasília), e dependerá de seu astro principal, Harry Kane, mas também de seus dois parceiros no ataque: Luis Díaz e Michael Olise.

Ambos brilharam na partida de ida, no Parque dos Príncipes, representando uma ameaça constante e com cada um deles marcando um gol. O brasileiro Marquinhos e o equatoriano Willian Pacho, zagueiros do PSG que haviam atuado em altíssimo nível nas quartas de final contra o Liverpool, tiveram dificuldades para lidar com a velocidade dessa dupla, a quem a imprensa apelidou de "Oliaz".

Devido ao esquema de marcação individual adotado na partida de ida, vários espaços foram deixados e Díaz e Olise souberam aproveitar. Este é um fator que Luis Enrique terá de levar em consideração ao preparar a equipe para defender a vantagem de um gol conquistada no dramático jogo de ida, em Paris.

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Elogios de Luis Enrique

O técnico espanhol já deve estar ressentido: ainda em novembro, Luis Díaz se mostrou o carrasco de sua equipe, marcando dois gols na vitória por 2 a 1 em Paris, durante a fase de grupos desta campanha na Liga dos Campeões.

Na semana passada, o astro colombiano marcou o gol que diminuiu a vantagem parisiense para 5 a 4. O time alemão chegou a ver o PSG fazer 5 a 2 por volta dos 15 minutos do segundo tempo, mas conseguiu minimizar os danos com os dois últimos gols da partida.

"Aqueles dois pontas, Luis Díaz e Olise, de onde surgem jogadores como esses? Tivemos muita dificuldade contra eles", admitiu o técnico espanhol após o jogo de ida, no qual perdeu o lateral Achraf Hakimi, que sofreu uma lesão que o deixou fora da partida de volta desta quarta-feira.

"Não espero um jogo muito diferente em Munique, um estádio que nos traz boas recordações", afirmou Luis Enrique, se referindo ao fato de ter sido lá, no final da temporada passada, que sua equipe conquistou o primeiro e único título da Liga dos Campeões, com uma retumbante goleada de 5 a 0 sobre a Inter de Milão na final.

"Lucho" Díaz tem a total confiança de Vincent Kompany e as estatísticas do atacante colombiano nesta temporada falam por si: ele esteve diretamente envolvido em 47 gols, somando um total de 26 marcados e 21 assistências. Nesta edição da Liga dos Campeões, marcou sete vezes e deu quatro assistências.

Díaz nunca se esconde nos momentos decisivos e, numa semifinal recente, pela Copa da Alemanha, contra o Bayer Leverkusen, ele marcou o gol que garantiu a vitória do time de Munique. Antes disso, Harry Kane, o grande líder ofensivo de seu time (com 54 gols em todas as competições), já havia colocado sua equipe em vantagem.

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Olise "fora de série"

No entanto, a temporada do Bayern não poderia ser explicada sem um terceiro elemento no ataque: Michael Olise, a grande revelação Allianz Arena na campanha de 25/26.

Nascido há 24 anos em Londres, mas de nacionalidade francesa, Olise marcou 21 gols em todas as competições das quais o Bayern participa nesta temporada. Mas brilhou ainda mais como armador, dando 31 assistências. Na Champions League, também assumiu suas responsabilidades com uma maturidade impressionante (cinco gols e sete assistências).

"Talvez não tenhamos plena consciência do que estamos presenciando neste momento. Ele é um jogador fora de série", observou o ex-atacante francês Christophe Dugarry à emissora de RMC Sport ao analisar o jogo de ida desta semifinal.

"Eu iria ainda mais longe: acredito que há algo de Zizou (Zinedine Zidane) nele, em sua postura um tanto despojada, em seu domínio de bola, em sua capacidade de usar o corpo para proteger a bola, em sua movimentação entre as linhas e em sua visão de jogo...", continuou o ex-jogador do Milan e do Barcelona.

Tudo isso ocorre num ano de Copa do Mundo, torneio que Luis Díaz, Olise e Harry Kane adorariam disputar logo após se sagrarem campeões europeus pela primeira vez em suas carreiras. Mas, para alcançar esse feito, terão que obter uma virada diante do poderoso PSG de Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.

E, depois, encarar o Arsenal, que se garantiu na grande final ao eliminar o Atlético de Madrid nesta terça-feira.

*Por AFP