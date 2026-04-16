Kompany não poderá treinar o Bayern contra o PSG na ida da semifinal da Champions

Vincent Kompany recebeu um cartão amarelo por reclamação na vitória contra o Real Madrid e está fora da primeira partida das semifinais da Liga dos Campeões, contra o Paris Saint-Germain.

A suspensão ocorreu após Kompany receber cartões nos jogos contra Arsenal e PSV, ainda na fase de liga. O terceiro amarelo foi aplicado depois de o treinador, de 40 anos, reclamar de uma falta de Rudiger em Stanisic, não marcada pela arbitragem, na jogada que, na sequência, resultou no terceiro gol do Real Madrid.

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O treinador do Bayern atribuiu a regra como "muito severa" na zona mista pós-jogo.

Agora, o Bayern de Munique enfrenta o Paris Saint-Germain nas semifinais da Liga dos Campeões, em busca de uma vaga na final após seis temporadas. Kompany, que nunca disputou a decisão do torneio como jogador, sonha em lutar pelo título da competição pela primeira vez na carreira como treinador.

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