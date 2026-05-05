Kompany mira virada contra o PSG e reafirma ofensividade do Bayern

O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, participou da coletiva de imprensa antes do confronto contra o Paris Saint-Germain, pela semifinal da Liga dos Campeões. A equipe alemã precisa reverter uma desvantagem mínima, de apenas um gol, mas a expectativa é de mais um grande jogo entre as equipes em Munique.

A partida de ida terminou com vitória francesa por 5 a 4 e levantou questionamentos sobre possíveis ajustes na forma de jogar das equipes para o duelo de volta. Vincent Kompany, porém, minimizou o tema e afirmou que isso não deve influenciar o confronto, indicando que ambos os times entrarão em campo mantendo a mesma proposta.

"Temos que pensar no que trouxe ambas as equipes até este ponto. Isso é algo que não se pode mudar no último minuto. É por isso que é difícil imaginar o PSG adotando uma abordagem diferente. O mesmo vale para nós", disse o belga.

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Foco em chegar à final

O treinador de 40 anos afirmou que não faz diferença vencer por 1 a 0 ou 5 a 4, o objetivo é chegar à final. Segundo Kompany, não é momento para mudar o estilo de jogo que levou a equipe a um novo recorde de gols no Campeonato Alemão.

"Alguns defendem mais pragmatismo, mas a abordagem mais pragmática é jogar para ganhar as partidas. Para isso, é preciso marcar um gol a mais que o adversário", disse o treinador.

"Trata-se de aprimorar pequenos detalhes. Os jogadores precisam ser reforçados naquilo que fizeram bem ao longo da temporada", acrescentou Kompany.

Novamente questionado sobre possíveis mudanças táticas, Kompany afastou essa hipótese e ressaltou que sua principal atenção está voltada para a evolução e o aprimoramento de seus jogadores.

"Responder afirmativamente a essa pergunta seria uma resposta idiota. Uma partida como a de amanhã é para os jogadores, não para o treinador. Meu papel é fortalecê-los" respondeu o belga.

Possíveis voltas

Por fim, Kompany confirmou a volta aos treinos de Lennart Karl, Raphael Guerreiro e Tom Bishof, além da ausência de Serge Gnabry.

"Infelizmente, Serge não estará presente, mas os outros já retornaram", concluiu o treinador.

A partida está marcada para às 16 horas (de Brasília) desta quarta-feira, na Allianz Arena, em Munique.