Kane treina com o Bayern antes do confronto com o Real Madrid pela Champions

Harry Kane participou do treino com seus companheiros do Bayern de Munique nesta segunda-feira, antes do jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, enquanto continua sua recuperação de uma lesão no tornozelo.
O atacante sofreu a lesão enquanto estava a serviço da seleção inglesa no final de março, o que o fez ser cortado da derrota amistosa para o Japão na terça-feira passada, em Wembley. O técnico Thomas Tuchel afirmou que o jogador de 32 anos estava com apenas uma lesão "leve".
Kane também não foi relacionado para a vitória do Bayern por 3 a 2 sobre o Freiburg, no sábado, pelo Campeonato Alemão.
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Nesta segunda-feira, porém, ele se mostrou bem-disposto no centro de treinamento do Bayern durante a sessão de 15 minutos, que foi aberta à imprensa.
O técnico do Bayern, Vincent Kompany, adiará sua decisão sobre a escalação de Kane como titular na partida de terça-feira contra o Real Madrid até a noite do jogo.
Kane marcou 48 gols em 40 jogos em todas as competições nesta temporada, incluindo 10 em nove partidas da Liga dos Campeões.
*Por AFP.
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