Carrasco, Harry Kane coleciona grandes atuações contra o Real Madrid

Harry Kane voltou aos holofotes mais uma vez e foi fundamental na vitória do Bayern de Munique contra o Real Madrid, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, na última quarta-feira. O inglês marcou um gol e deu uma assistência na vitória bávara por 4 a 3 e sacramentou sua alcunha de carrasco em duelos contra os madrilenhos. Na ida, ele já havia marcado um tento, na vitória de 2 a 1, no Santiago Bernabéu.

Em sua primeira temporada pelo Bayern de Munique, em 2024, Harry Kane enfrentou os madrilenhos em outras duas oportunidades, e não deixou barato para os espanhóis. Marcou de pênalti no empate por 2 a 2 em Munique. E, mesmo com a eliminação melancólica no confronto de volta, deu assistência para Alphonso Davies marcar o gol solitário do time da Baviera no confronto de volta.

Nem mesmo no inicio da carreira o centroavante deu folga para o Real Madrid. Enquanto ainda atuava pelo Tottenham, Kane deu uma assistência para o gol de Eriksen, na vitória inglesa por 3 a 1 contra os espanhóis, pela temporada 17/18.

No total, são seis confrontos contra o Real na carreira, totalizando três gols e três assistências para o inglês.

Esperança inglesa na Copa?

Com a grande fase de seu centroavante, a seleção inglesa pode finalmente sonhar em alçar voos mais altos na Copa do Mundo de 2026. Na atual temporada, Kane já ostenta mais gols do que partidas: são 50 tentos em 4o jogos pelo Bayern de Munique. Já pela Inglaterra, em confrontos pelas eliminatórias europeias, ele acumula oito gols em oito duelos.

Vale lembrar que Kane já é o maior artilheiro da seleção campeã mundial em 1966, com 72 tentos. Agora, o goleador tem a difícil missão de converter os números em títulos e saciar a esperança da torcida inglesa, que está a espera do bicampeonato mundial há exatos 60 anos.

Na última edição, Harry Kane ficou marcado pelo pênalti perdido, na semifinal diante da França, que custou a eliminação inglesa da competição.