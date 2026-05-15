Bayern x Köln pelo Alemão: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo decisivo

O Bayern de Munique recebe o Köln pela 34ª rodada do Campeonato Alemão neste sábado, às 10h30 (de Brasília), na Allianz Arena, Munique, na Alemanha.
Back to business in the Bundesliga tomorrow! 👊 pic.twitter.com/XszKzyx1N5
— FC Bayern (@FCBayernEN) May 15, 2026
Onde assistir Bayern x Köln ao vivo?
- TV: Sportv e Xsports (TV aberta).
- Streaming: CazéTV e OneFootball.
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
Como chegam?
O Bayern já conquistou o Campeonato Alemão e apenas cumpre tabela. No último jogo, venceu por 1 a 0 o Wolfsburg com gol de Olise. Já o Köln também não luta por mais nada na Bundesliga. A equipe, que vem de derrota por 3 a 1 para o Heidenheim, está na 14ª colocação, com 32 pontos.
Prováveis escalações
🔴⚪ Bayern de Munique: Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich e Goretzka; Olise, Musiala e Luís Diaz; Kane.
Técnico: Vincent Kompany.
⚪🔴 Köln: Schwäbe; Sebulonsen, Simpson-Pusey e Özkaçar; Maina, Jóhannesson, Martel e Lund; Kamiński e El Mala; Bülter.
Técnico: René Wagner.
Mais jogos do Campeonato Alemão
Todos os jogos da 34ª rodada acontecem simultaneamente às 10h30 (de Brasília) deste sábado:
- Bremen x Dortmund
- Frankfurt x Stuttgart
- Freiburg x RB Leipzig
- Heidenheim x Mainz
- Leverkusen x Hamburger SV
- Monchengladbach x Hoffenheim
- St. Pauli x Wolfsburg
- Union Berlin x Augsburg