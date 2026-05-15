Apostas

Bayern x Köln pelo Alemão: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo decisivo

Imagem ilustrativa para a matéria
(Foto por Ronny HARTMANN / AFP)
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 15/05/2026 às 20:00

O Bayern de Munique recebe o Köln pela 34ª rodada do Campeonato Alemão neste sábado, às 10h30 (de Brasília), na Allianz Arena, Munique, na Alemanha.

Onde assistir Bayern x Köln ao vivo?

  • TV: Sportv e Xsports (TV aberta).
  • Streaming: CazéTV e OneFootball.
  • Tempo real: Gazeta Esportiva.

Como chegam?

O Bayern já conquistou o Campeonato Alemão e apenas cumpre tabela. No último jogo, venceu por 1 a 0 o Wolfsburg com gol de Olise. Já o Köln também não luta por mais nada na Bundesliga. A equipe, que vem de derrota por 3 a 1 para o Heidenheim, está na 14ª colocação, com 32 pontos.

Prováveis escalações

🔴⚪ Bayern de Munique: Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich e Goretzka; Olise, Musiala e Luís Diaz; Kane.
Técnico: Vincent Kompany.

⚪🔴 Köln: Schwäbe; Sebulonsen, Simpson-Pusey e Özkaçar; Maina, Jóhannesson, Martel e Lund; Kamiński e El Mala; Bülter.

Técnico: René Wagner.

Mais jogos do Campeonato Alemão

Todos os jogos da 34ª rodada acontecem simultaneamente às 10h30 (de Brasília) deste sábado:

  • Bremen x Dortmund 
  •  Frankfurt x Stuttgart 
  •  Freiburg x RB Leipzig 
  • Heidenheim x Mainz 
  • Leverkusen x Hamburger SV 
  • Monchengladbach x Hoffenheim 
  • St. Pauli x Wolfsburg 
  • Union Berlin x Augsburg 

Conteúdo Patrocinado