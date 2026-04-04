Bayern vira nos acréscimos sobre o Freiburg e ganha moral antes da Champions

Uma virada para chegar com a moral elevada à visita ao Bernabéu. O Bayern de Munique se impôs fora de casa diante do Friburgo e venceu por 3 a 2, graças a um doblete de Tom Bischof e a um terceiro gol de Lennart Karl no último suspiro da partida, válida pela 28ª rodada da Bundesliga.

O resultado permite ao gigante bávaro ampliar provisoriamente a vantagem sobre seu perseguidor imediato, o Borussia Dortmund (2º colocado), que visita neste sábado o Stuttgart (às 16h30 GMT).

A três dias do confronto contra o Real Madrid, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, a equipe de Vincent Kompany viu a partida se complicar antes da metade da tabela com os gols de Johan Manzambi (46’) e Lucas Höler (71’).

Sem Kane… mas com Bischof

Sem Harry Kane, lesionado, o volante alemão Tom Bischof assumiu o protagonismo ofensivo ao marcar dois gols (81’ e 90+2’), antes de Lennart Karl decretar a vitória definitiva aos 90+7’.

Com o resultado, o Bayern também chegou à marca de 100 gols nesta edição da Bundesliga — aproximando-se do recorde da temporada 1971/72 (101 gols), quando ainda restam seis rodadas para o fim do campeonato.

Com 73 pontos somados, o Bayern caminha a passos largos rumo ao 35º título do Campeonato Alemão.

Vincent Kompany optou por poupar Michael Olise e Dayot Upamecano, deixando ambos no banco já pensando na viagem a Madri — rival que o Bayern não vence fora de casa desde 2012.

O veterano goleiro Manuel Neuer, apesar das limitações físicas, evitou um placar mais elástico para os donos da casa com grandes defesas no primeiro tempo.

O Friburgo abriu o placar logo após o intervalo, quando Manzambi arriscou um chute potente e certeiro. Aos 71 minutos, Lucas Höler ampliou, dando a impressão de que o time conquistaria sua primeira vitória em liga sobre o Bayern desde 2015, encerrando uma sequência de 19 jogos sem vencer o rival.

No entanto, os atuais campeões reagiram no fim: Bischof marcou aos 81 minutos e novamente nos acréscimos, antes de o suplente Alphonso Davies servir Karl, que definiu o triunfo com um passe rasteiro cruzado na frente do gol.

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Dobradinha de Grimaldo

Nos outros jogos da rodada, dois lances de brilho individual garantiram a vitória do RB Leipzig por 2 a 1 em casa sobre o Werder Bremen, aproximando a equipe ainda mais das vagas para a Liga dos Campeões. O norueguês Antonio Nusa e o brasileiro Rômulo marcaram para o Leipzig.

Em outra partida, o Bayer Leverkusen buscou duas viradas para vencer por 6 a 3 um duelo maluco em casa contra o ameaçado Wolfsburg (17º), somando três pontos vitais na briga por um lugar no G-4.

O espanhol Alejandro Grimaldo marcou dois gols, enquanto Patrik Schick, Ibrahim Maza, Edmond Tapsoba e Malik Tillman também balançaram as redes, deixando o Leverkusen a quatro pontos do Leipzig.

A vitória do Leverkusen reduziu para um ponto a diferença em relação ao Hoffenheim, que perdeu em casa por 2 a 1 para o Mainz e prolongou sua queda na disputa por vaga na Liga dos Campeões.

Confortável na terceira posição em fevereiro, o Hoffenheim agora é apenas o quinto colocado e venceu apenas um dos últimos seis jogos.

O Borussia Mönchengladbach empatou em 2 a 2 com o Heidenheim, enquanto o Hamburgo, com um jogador a menos, ficou no 1 a 1 em casa contra o Augsburg, com gol do brasileiro Arthur Chaves para os visitantes.

*Por AFP