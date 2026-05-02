Com gol contra no último lance, Bayern busca empate e rebaixa Heidenheim no Alemão

Começando o jogo com seus reservas, o Bayern de Munique empatou com o lanterna Heidenheim por 3 a 3, neste sábado, pela 32ª rodada do Campeonato Alemão, na Allianz Arena, em Munique (ALE).
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Situação da tabela
Já campeão, o Bayern somou mais um ponto e chegou a 83. O Heidenheim, por sua vez, é o lanterna da competição e, com o resultado, teve seu rebaixamento para a Bundesliga 2 confirmado matematicamente, com 23 pontos.
📋 Resumo do jogo
🔴⚪BAYERN DE MUNIQUE 3 X 3 HEIDENHEIM🔵🔴
🏆 Competição: Campeonato Alemão - Rodada 32
🏟️ Local: Allianz Arena, Munique (ALE)
📅 Data: 2 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Budu Zivzivadze, aos 21' do 1ºT (Heidenheim)
- ⚽ Eren Dinkçi, aos 31' do 1ºT (Heidenheim)
- ⚽ Leon Goretzka, aos 43' do 1ºT (Bayern)
- ⚽ Leon Goretzka, aos 12' do 2ºT (Bayern)
- ⚽ Budu Zivzivadze, aos 46' do 2ºT (Heidenheim)
- ⚽ Diant Ramaj (contra), aos 12' do 2ºT (Bayern)
Como foi o jogo
Aos 21 minutos de jogo, após a defesa do Bayern afastar escanteio, Marnon Busch jogou a bola de volta para a área e Budu Zivzivadze apareceu com liberdade para tirar do goleiro Jonas Urbig e abrir o placar para o Heidenheim. Os visitantes ampliaram aos 31, com Eren Dinkçi, que recebeu lançamento longo de Busch, driblou Urbig e empurrou para o gol vazio. Aos 43, Leon Goretzka cobrou falta sofrida por Jamal Musiala e diminuiu para o Bayern antes do intervalo.
No segundo tempo, aos 12, em escanteio cobrado por Michael Olise, Goretzka apareceu na pequena área para chutar e marcar seu segundo gol no jogo, empatando para os donos da casa. Aos 31, Zivzivadze arrancou até a área, tirou Olise da marcação e bateu colocado para colocar o Heidenheim mais uma vez à frente.
No apagar das luzes, Olise teve espaço e finalizou de fora da área. A bola bateu na trave, voltou nas costas do goleiro Diant Ramaj, que marcou contra, decretando o rebaixamento do Heidenheim.
Próximo jogos
🔴⚪Bayern de Munique⚪🔴
⚔️ Jogo: Bayern de Munique x PSG
🏆 Competição: Liga dos Campeões - Semifinal (volta)
📅 Data: 6 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Allianz Arena, Munique (ALE)
🔵🔴Heidenheim🔴🔵
⚔️ Jogo: Köln x Heidenheim
🏆 Competição: Campeonato Alemão - Rodada 33
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Rhein Energie Stadion, Colônia (ALE)
Mais resultados da Bundesliga neste sábado
- Union Berlin 2 x 2 Köln
- Frankfurt 1 x 2 Hamburg
- Werder Bremen 1 x 3 Augsburg
- Hoffenheim 3 x 3 Stuttgart