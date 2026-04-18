Bayern x Stuttgart: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Alemão

O Bayern recebe o Stuttgart pela 30ª rodada do Campeonato Alemão neste domingo, às 12h30 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do SporTV.
Como chegam as equipes
O Bayern chega após vitória na Liga dos Campeões contra o Real Madrid por 4 a 3. O clube é líder no Campeonato Alemão, com 76 pontos. Já o Stuttgart vem de vitória contra o Hamburgo por 4 a 0 na 29ª rodada do Alemão. A equipe é a terceira colocada do campeonato, com 56 pontos.
Prováveis escalações
Bayern de Munique
Manuel Neuer, Konrad Laimer, Hiroki Ito, Kim Min-jae, Tom Bischof, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Michael Olise, Raphaël Guerreiro, Jamal Musiala, Nicolas Jackson.
Técnico: Vincent Kompany.
Stuttgart
Alexander Nübel, Lorenz Assignon, Julian Chabot, Ramon Hendriks, Max Mittelstadt, Angelo Stiller, Chema Andrés, Jamie Leweling, Tiago Tomás, Chris Fuhrich, Ermedin Demirovic.
Técnico: Sebastian Hoeness.
Arbitragem
Soren Storks-ALE será o árbitro do confronto.
Ficha técnica
Confronto: Bayern de Munique x Stuttgart
Competição: Campeonato Alemão - 30ª rodada
Data e horário: domingo, 19 de abril de 2026, às 12h30 (de Brasília)
Local: Allianz Arena, Munique (ALE)
Transmissão: SporTV