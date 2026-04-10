Bayern confirma desfalque por lesão antes de decisão contra o Real Madrid

O Bayern de Munique informou, por meio de comunicado oficial, que o meia-atacante Lennart Karl sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita, nesta sexta-feira. O diagnóstico foi confirmado pelo departamento médico do clube, e o jogador de 18 anos ficará afastado dos gramados por tempo indeterminado.
Com a lesão, Lennart Karl está fora do jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, quando o Bayern enfrenta o Real Madrid na quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena. Na partida de ida, a equipe alemã venceu por 2 a 1 fora de casa e joga pelo empate para avançar à semifinal do torneio.
Antes do compromisso decisivo pela Champions League, o Bayern entra em campo pelo Campeonato Alemão. Neste sábado, a equipe visita o St. Pauli, às 13h30, pela 29ª rodada.
Apesar da pouca idade, Lennart Karl vinha acumulando números consistentes na temporada. O meia-atacante disputou 36 partidas pelo Bayern, com nove gols marcados e seis assistências, participando diretamente de 15 gols da equipe.
