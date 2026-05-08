Davies sofre nova lesão e desfalca Bayern na reta final da temporada

Alphonso Davies está fora do final da temporada. Nesta sexta-feira, o Bayern de Munique informou que o lateral sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda durante a eliminação contra o PSG, na última quarta, pela semifinal da Liga dos Campeões.

Alphonso Davies suffered a muscle injury in the back of his left thigh during the semifinal second leg against Paris Saint-Germain and will therefore be out for several weeks. We wish you a speedy recovery, Phonzy ❤️‍🩹 🔗 https://t.co/BqawKk0wvr pic.twitter.com/fq2n6VNMXT — FC Bayern (@FCBayernEN) May 8, 2026



O treinador Vincent Kompany confirmou a informação durante a coletiva de imprensa para o duelo contra o Wolfsburg, pelo Campeonato Alemão. Em nota, o clube alemão revelou que o canadense deve ficar fora dos gramados por "algumas semanas".

Histórico recente de lesões preocupa

Aos 25 anos, Davies coleciona lesões musculares após um longo período de recuperação devido a uma contusão no ligamento cruzado do joelho, em março de 2025. Seu retorno aos gramados ocorreu em dezembro do mesmo ano. Desde lá, participou de 23 jogos, contribuindo com um gol e cinco assistências.

Nesta temporada, o defensor já perdeu 29 partidas com a camisa do clube de Munique. Além disso, deve ser desfalque nas duas últimas rodadas da Bundesliga e na final da Copa da Alemanha, contra o Stuttgart, marcada para 23 de maio, às 15h (de Brasília).

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Próxima partida do Bayern: