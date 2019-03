Griezmann é plano A do Bayern de Munique para 2019, aponta jornal

O Bayern de Munique pretende se reforçar em 2019 com um nome de peso: o atual campeão da Copa do Mundo Antoine Griezmann estaria na mira do clube bávaro com as iminentes aposentadorias de Ribery e Robben, que já estão em idade avançada. Caso a negociação não se concretize, o plano B seria o argentino Dybala, da Juventus.

As informações são do jornal alemão Bild, que ainda afirma que o Bayern não mediria esforços para levar o craque para o Campeonato Alemão. Recentemente, o atacante de 27 anos renovou seu contrato com o Atlético de Madrid, onde está desde 2014, até 2023. O valor da cláusula de rescisão é de 200 milhões de euros (R$ 796 milhões).

Segundo Uli Hoeness, presidente do conselho administrativo do clube da Bavária, as compras de 2019 precisarão ser mais significativas. “As compras do próximo ano terão que ser maiores, por isso temos que economizar nosso dinheiro”, declarou.

Caso o francês não rume para o Bayern, o plano B seria Paulo Dybala, atacante de 24 anos que atua na Juventus desde 2015 e é um dos xodós do clube italiano. Por conta disso, a sua negociação também é vista como difícil, ainda mais com a chegada de Cristiano Ronaldo ao futebol italiano, que colocaria o jovem ainda mais em voga no cenário internacional.