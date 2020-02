William José é o principal nome para reforçar ataque do Barcelona, diz jornal

O Barcelona continua na busca de um novo centroavante, e a prioridade segue sendo William José. O jornal espanhol Marca revelou que o clube catalão já consultou a Real Sociedad pelo brasileiro.

Os valores, porém, são altos. A multa rescisória de William José é de 70 milhões de euros (cerca de R$330 milhões), valor que o Barça não está disposto a pagar, mas que tenta negociar, e por isso ainda não desistiu da contratação.

Um novo atacante é desejado para suprir as ausências de Luís Suárez e Dembelé. O uruguaio passou por uma cirurgia no joelho direito e será desfalque por quatro meses. Já o francês será operado nesta semana, só então o Barcelona terá uma estimativa de tempo que ele precisará para de recuperar. Se o período for de cinco meses ou mais, a Federação Espanhola permite que um reforço seja inscrito no campeonato nacional.

Se o brasileiro não vir, os Culés já tem outras opções no radar. Uma delas é xará do atual camisa 9. Luis Suaréz, do Zaragoza, interessa ao gigante espanhol. Lucas Pérez, do Alavés, e Loren, do Betis, também surgem como alternativas.

A partir do momento em que o Barcelona souber qual o período de baixa de Dembelé, a Federação dará 48 horas para o clube inscrever um novo jogador.

