Torcedores elegem time ideal de sul-americanos da história do Barça

Muitos jogadores nascidos na América do Sul fizeram bonito com a camisa do Barcelona. Aproveitando o embalo da Copa América, que teve início na última sexta-feira, o clube catalão promoveu uma enquete para o seu torcedor eleger o time ideal formado apenas pelos sul-americanos de sua história.

A lista conta com grande domínio dos brasileiros. Dos 11 atletas escalados, cinco são nascidos no Brasil. Daniel Alves e Maxwell são os donos das laterais, enquanto Arthur aparece no meio-campo, e Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho completam o ataque.

Além dos brasileiros, os argentinos têm boa presença entre os mais votados. Puxam a fila os dois maiores nomes do futebol na Argentina: Messi e Maradona. Se as laterais são brasileiras, a dupla de zaga e formada por Mascherano e Gabriel Milito.

Para fechar a escalação ideal de sul-americanos, aparecem dois chilenos. Claudio Bravo é o goleiro, enquanto Arturo Vidal aparece no meio-campo.

Outros nomes brasileiros que também marcaram história no Barça apareceram como opções na enquete, mas não estiveram entre os mais votados. Entre eles estão Romário, Rivaldo, Belletti, Edmílson e Neymar.

A ausência de alguns pode causar estranheza, mas explica-se pelo método de votação. Rivaldo, por exemplo, competiu com Maradona. Enquanto isso, o volante Arthur, há apenas uma temporada no clube, foi escolhido concorrendo contra os compatriotas Paulinho e Rafinha.