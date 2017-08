Torcedores do Barça não aprovam Paulinho e querem presidente fora

Embora Paulinho venha fazendo bons jogos com a camisa da Seleção Brasileira, a contratação do volante não foi muito bem aceita pela torcida do Barcelona. Enfurecidos com os 40 milhões gastos pelo clube para tirar o jogador do Guangzhou Evergrande, da China, os torcedores já começam a pedir a renúncia do presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, além de criticar o reforço que sequer foi apresentado.

Após a passagem desastrosa pelo Tottenham, clube que desembolsou 20 milhões de euros ao Corinthians em 2013 para contar com seu futebol, Paulinho acabou se transferindo para o futebol chinês em busca de um recomeço. Ainda assim, a falta de resultados na Inglaterra, pelo menos por enquanto, marcou mais os torcedores do Barcelona do que as boas atuações do jogador com a Seleção Brasileira.

“Por que não fazem contratações de qualidade? Por isso o Real Madrid leva vantagem”, comentou um dos torcedores do Barcelona na foto do anúncio da chegada de Paulinho, que assinou um contrato de quatro anos.

“Alguém me diz quem é esse? Se assinam com qualquer um, então eles podem me contratar também”, escreveu outro torcedor revoltado.

Junto das críticas a Paulinho, os barcelonistas também pediram a renúncia de Josep Maria Bartomeu, que, na visão dos torcedores, está fazendo um péssimo trabalho na presidência do clube.

“Contratação medíocre. Sergi Roberto seria uma melhor opção, mas com Bartomeu de presidente, o que mais se pode esperar?”, disse outro aficionado.

Paulinho deve ser apresentado nesta quinta-feira pelo Barcelona. Restando pouco menos de um ano para a Copa do Mundo da Rússia, o jogador é um dos homens de confiança do técnico Tite e retorna à Europa com a missão de, enfim, se firmar no futebol mais competitivo do mundo e mostrar que pode jogar no mais alto nível.