“Tinha fé de que ia marcar”, diz Mina após jogo do Barça

Em sua estreia no Camp Nou, Yerry Mina gostaria de ter ajudado na conquista dos três pontos, mas o Barcelona ficou apenas no empate com o Getafe, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. Após a partida, ele lamentou não ter feito nenhum gol.

“Eu tinha muita fé de que ia marcar, agora tenho que trabalhar e treinar para que, no próximo, possa ser gol”, disse ele. Além disso, o zagueiro central se disse contente, mas que gostaria da vitória em casa. “Estou feliz por um lado, mas queríamos ganhar e, infelizmente, isso não aconteceu, mas o campeonato é longo e nós vamos passo a passo. Amanhã é um novo dia”.

O colombiano também se disse muito feliz com a recepção dos torcedores, mesmo estando um pouco nervoso no começo. “É normal (se sentir assim) em um clube como esse, é indescritível”. Sobre Piqué, companheiro de equipe, Mina revelou: “Ele disse para eu ficar calmo e fazer meu jogo”.

O zagueiro teve uma grande chance de colocar o Barcelona na frente do placar, aos 31 do segundo tempo, mas a cabeçada foi para fora. Mesmo com este tropeço em casa, o clube catalão continua na liderança, com 59 pontos. Pelo Palmeiras, seu antigo clube, Mina fez oito gols.