Técnico do Barcelona desconversa sobre crise no Real e projeta "El Clásico"

No domingo, no Camp Nou, Barcelona e Real Madrid se enfrentam em clássico válido pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Em entrevista coletiva neste sábado, técnico do Barça, Hansi Flick evitou comentar a crise que atinge o rival e projetou o "El Clásico".

“A única coisa em que temos que nos concentrar é no nosso próprio desempenho. Tivemos uma temporada fantástica como equipe. Queremos jogar o nosso jogo, com o nosso estilo e como um time”, desconversou o técnico, sobre a briga recente envolvendo Valverde e Tchouaméni.

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O clássico deste domingo pode definir o campão de La Liga. Em caso de vitória no confronto direto entre líder e vice-líder, o Barcelona garante o título com três rodadas de antecedência. Com o eventual resultado, o time de Hansi Flick alcançaria os 91 pontos, impossibilitando a chegada do rival, que tem 77.

“É importante para os torcedores, para os jogadores e também para nós, a comissão técnica. Queremos conquistar o título, o segundo consecutivo. Nada mais importa. Estamos totalmente focados nisso”, afirmou o treinador.

“Queremos vencer a partida em casa. O Clásico é extremamente importante para todos, para o Real Madrid e para o Barça. É por isso que queremos vencê-lo. Temos muita confiança e é isso que quero ver amanhã. Não podemos mudar nada do que fizemos nesta temporada", finalizou Flick.