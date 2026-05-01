Técnico do Barcelona celebra volta de Raphinha e garante Yamal na Copa

Depois de mais de um mês em tratamento por conta de uma lesão, Raphinha está de volta. O atacante foi relacionado pelo Barcelona para a partida contra o Osasuna, neste sábado, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. O técnico Hansi Flick, inclusive, não escondeu a alegria em poder contar novamente com o brasileiro.

“Lesões acontecem. Ele sempre dá 100%, tanto nos jogos quanto nos treinos. Sempre se dedica ao máximo. É a mentalidade e a atitude dele. Ele nos ajuda muito, mas sofreu bastante nesta temporada. É importante que ele esteja de volta. Ele vai viajar conosco e depois veremos o que acontece. Ele é um dos nossos capitães, uma pessoa positiva. É muito importante que ele esteja de volta”, disse o treinador.

Raphinha se lesionou em um amistoso da Seleção Brasileira contra a França, no dia 26 de março, e desde então vinha realizando tratamento. O Barcelona chegou a conceder alguns dias de descanso para que o atacante pudesse ficar com a família no Brasil.

Lesão de Yamal

Em contrapartida, Lamine Yamal segue fora. O atacante sofreu uma lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda no dia 23 de abril. Apesar da proximidade da Copa do Mundo, Flick garantiu que a jovem promessa espanhola estará disponível para disputar o Mundial.

“Estamos em contato com os médicos da seleção. Ele também conversa com o treinador. Está se recuperando bem e estará na Copa do Mundo. É isso que ele quer”, afirmou.

Com Raphinha à disposição e sem Yamal, o Barcelona visita o Osasuna neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Reyno de Navarra, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. O time catalão lidera a competição com 85 pontos, 11 a mais do que o vice-líder Real Madrid.

“Estamos focados apenas nesta partida. É importante vencer. Vamos enfrentar uma equipe experiente, com um grande atacante, Budimir, em um estádio fantástico, com um ambiente incrível. Precisamos jogar bem, como fizemos contra o Getafe. Não quero falar sobre outros jogos, apenas sobre o de amanhã”, finalizou Flick.

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