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Lewandowski anuncia saída do Barcelona após quatro temporadas

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(Foto: MIGUEL RIOPA / AFP)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 16/05/2026 às 11:02

Após quatro anos, Robert Lewandowski anunciou sua saída do Barcelona. Em publicação realizada neste sábado em suas redes sociais, o polonês de 37 anos demonstrou gratidão pelo tempo em que representou o clube.

"Nunca vou esquecer o carinho que recebi dos torcedores desde os meus primeiros dias.", escreveu.

"Um agradecimento especial ao presidente Laporta por me dar a oportunidade de viver o capítulo mais incrível da minha carreira.", completou Lewandowski.

O Barcelona também se despediu do jogador em suas redes sociais.

"Obrigado, Robert Lewandowski, por cada gol, cada batalha e cada momento mágico vestindo essas cores. Culé para sempre.", escreveu o Barça.

 

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Um post compartilhado por Robert Lewandowski (@_rl9)

Despedida no Camp Nou

Apesar de já ter levantado a taça, o Barcelona volta a campo pelo Campeonato Espanhol neste domingo, contra o Real Betis. Lewandovski deve ser homenageado em sua última partida dentro do Camp Nou

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Números e títulos pelo Barça

Contratado em 2022, Lewandovski conquistou três vezes o Campeonato Espanhol, três vezes a Supercopa da Espanha e uma vez a Copa do Rei. Em 191 jogos pelo clube, o camisa 9 balançou as redes em 119 oportunidades e deu 24 passes para gols.

Texto completo de Lewandowski

"Depois de quatro anos cheios de desafios e muito trabalho, chegou a hora de seguir em frente.

Saio com a sensação de missão cumprida. 4 temporadas, 3 títulos.

Nunca vou esquecer o carinho que recebi dos torcedores desde os meus primeiros dias.

A Catalunha é o meu lugar no mundo.

Obrigado a todos que conheci ao longo desses quatro lindos anos.

Um agradecimento especial ao presidente Laporta por me dar a oportunidade de viver o capítulo mais incrível da minha carreira.

O Barça voltou para onde pertence.

Visca o Barça. Visca a Catalunha 💙❤️"

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