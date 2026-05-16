Lewandowski anuncia saída do Barcelona após quatro temporadas

Após quatro anos, Robert Lewandowski anunciou sua saída do Barcelona. Em publicação realizada neste sábado em suas redes sociais, o polonês de 37 anos demonstrou gratidão pelo tempo em que representou o clube.
"Nunca vou esquecer o carinho que recebi dos torcedores desde os meus primeiros dias.", escreveu.
"Um agradecimento especial ao presidente Laporta por me dar a oportunidade de viver o capítulo mais incrível da minha carreira.", completou Lewandowski.
O Barcelona também se despediu do jogador em suas redes sociais.
"Obrigado, Robert Lewandowski, por cada gol, cada batalha e cada momento mágico vestindo essas cores. Culé para sempre.", escreveu o Barça.
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Despedida no Camp Nou
Apesar de já ter levantado a taça, o Barcelona volta a campo pelo Campeonato Espanhol neste domingo, contra o Real Betis. Lewandovski deve ser homenageado em sua última partida dentro do Camp Nou
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Números e títulos pelo Barça
Contratado em 2022, Lewandovski conquistou três vezes o Campeonato Espanhol, três vezes a Supercopa da Espanha e uma vez a Copa do Rei. Em 191 jogos pelo clube, o camisa 9 balançou as redes em 119 oportunidades e deu 24 passes para gols.
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Texto completo de Lewandowski
"Depois de quatro anos cheios de desafios e muito trabalho, chegou a hora de seguir em frente.
Saio com a sensação de missão cumprida. 4 temporadas, 3 títulos.
Nunca vou esquecer o carinho que recebi dos torcedores desde os meus primeiros dias.
A Catalunha é o meu lugar no mundo.
Obrigado a todos que conheci ao longo desses quatro lindos anos.
Um agradecimento especial ao presidente Laporta por me dar a oportunidade de viver o capítulo mais incrível da minha carreira.
O Barça voltou para onde pertence.
Visca o Barça. Visca a Catalunha 💙❤️"