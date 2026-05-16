Lewandowski anuncia saída do Barcelona após quatro temporadas

Após quatro anos, Robert Lewandowski anunciou sua saída do Barcelona. Em publicação realizada neste sábado em suas redes sociais, o polonês de 37 anos demonstrou gratidão pelo tempo em que representou o clube.

"Nunca vou esquecer o carinho que recebi dos torcedores desde os meus primeiros dias.", escreveu.

"Um agradecimento especial ao presidente Laporta por me dar a oportunidade de viver o capítulo mais incrível da minha carreira.", completou Lewandowski.

O Barcelona também se despediu do jogador em suas redes sociais.

"Obrigado, Robert Lewandowski, por cada gol, cada batalha e cada momento mágico vestindo essas cores. Culé para sempre.", escreveu o Barça. Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Robert Lewandowski (@_rl9)

Despedida no Camp Nou

Apesar de já ter levantado a taça, o Barcelona volta a campo pelo Campeonato Espanhol neste domingo, contra o Real Betis. Lewandovski deve ser homenageado em sua última partida dentro do Camp Nou

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Números e títulos pelo Barça

Contratado em 2022, Lewandovski conquistou três vezes o Campeonato Espanhol, três vezes a Supercopa da Espanha e uma vez a Copa do Rei. Em 191 jogos pelo clube, o camisa 9 balançou as redes em 119 oportunidades e deu 24 passes para gols.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por FC Barcelona (@fcbarcelona)

Texto completo de Lewandowski

"Depois de quatro anos cheios de desafios e muito trabalho, chegou a hora de seguir em frente.