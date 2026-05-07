Raphinha desmente rumores sobre saída do Barcelona

Raphinha negou as especulações criadas pela mídia espanhola sobre uma possível saída do Barcelona. O brasileiro de 29 anos desabafou a respeito dos atritos recorrentes que vem enfrentando com a imprensa local e criticou as frequentes notícias que apontam uma eventual despedida do clube catalão.

"Desde que eu cheguei no Barcelona, desde o primeiro dia, tem especulações de que eu vá sair. Acho que a galera não gosta de me ver muito aqui. Principalmente o pessoal da imprensa aqui", disse em entrevista para a ESPN.

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Na sequência, o brasileiro afirmou que um jornalista específico da mídia espanhola tem lhe causado incômodo constante ao fomentar especulações envolvendo seu nome e uma possível saída do Barcelona.

"Tem um (jornalista) aí que só fala mentira. O que escreveu essa matéria já escreveu outras coisas sobre mim, que eram mentira. Dizendo que eu me reuni com o clube, que eu falei com as pessoas internamente, que eu estava indeciso, que eu não sabia se ia continuar ou não. Então esse aí só fala mentira. Esse aí é um que, se ele posta uma notícia, tem que deixar de fora, porque sempre ou quase sempre são coisas irrelevantes que saem da boca dele", desabafou Raphinha.

El Clásico valendo título

Por fim, Raphinha falou sobre a chance de ser campeão em cima do grande rival, Real Madrid, no próximo domingo.

"Para mim, o especial é ganhar a liga, independentemente de contra quem seja. Obviamente que, para o torcedor e para quem é da casa há mais tempo, é algo muito especial poder ganhar em cima do nosso maior rival. Mas, para mim, o mais importante é poder ganhar a liga, independentemente de contra quem seja. E, se tiver que ser em cima deles, melhor ainda", concluiu Raphinha.

El Clásico