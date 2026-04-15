Raphinha pode sofrer punição da UEFA já aplicada a Neymar

Raphinha não participou da partida entre Barcelona e Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões, porém se tornou um dos personagens principais do confronto. O brasileiro, visto como uma das lideranças da equipe, criticou a arbitragem dos dois jogos e falou em "roubo".

O Barcelona precisava reverter um resultado de 2 a 0 construído pelo Atlético no primeiro jogo. Porém, a equipe catalã venceu por 2 a 1 e foi eliminada da competição.

Ainda dentro de campo, Raphinha consolou os companheiros de equipe e agradeceu à torcida que apoiou o time em campo. Ao fim do agradecimento, o brasileiro gesticulou em tom de descontentamento.

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Já na saída do gramado, Raphinha fez duras críticas: "Foi difícil, ainda mais quando a gente precisa fazer três vezes mais para ganhar um jogo. Eu queria de verdade entender o medo dessa galera de que o Barça chegue para ganhar. Cometer um erro em um jogo eu entendo, agora em dois jogos seguidos. Acho que essa eliminatória foi bem mentirosa. Acho que todo mundo pode errar, mas os erros vêm se repetindo da mesma maneira sempre", afirmou o atleta.

Ao ser questionado para quem eram as críticas, Raphinha confirmou que "é em relação à arbitragem. Para mim, foi um jogo roubado, não só esse, como o outro também. Acho que a arbitragem foi muito mal. O Atlético fez, não sei quantas faltas, e o árbitro não mostrou um cartão amarelo para eles".

Possível sanção

A fala do brasileiro pode lhe custar uma punição da UEFA. O Artigo 11 do Código Disciplinar da entidade fala sobre os "Princípios Gerais de Conduta", e estabelece que uma "conduta insultuosa ou conduta que viole os padrões básicos de comportamento decente" ou conduta "que desacredite o futebol e a UEFA em particular", pode resultar em sanção.

Essa punição pode chegar a três jogos e ele já teria de cumprir na próxima temporada de Liga dos Campeões.

Caso semelhante

Essa possível punição parte de um caso anterior semelhante. Neymar foi suspenso por três jogos quando jogava pelo Paris Saint-Germain em 2019, após partida contra o Manchester United pelas oitavas de final. Na época, o atacante fez uma postagem em suas redes sociais criticando o árbitro da partida de volta: "É uma vergonha. Colocaram quatro caras que não entendem de futebol para analisar um lance. Como ele pode lidar com isso de costas? O pênalti não existe".

Apesar de ter sido suspenso por três jogos, o Tribunal Arbitral do Esporte reduziu a pena para apenas dois compromissos.