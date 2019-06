Presidente do Barcelona nega contato com Griezmann

Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, garantiu que não existiu conversa para contratar Griezmann, do Atlético de Madrid. Nesta segunda-feira, o mandatário negou os rumores, mas destacou que o clube está de olho no mercado. O francês vem sendo apontado como reforço da equipe catalã.

“Nós sempre dissemos que, nós não falamos sobre, não há nada. Vamos ver como o mercado evolui nestes dias e semanas”, revelou Bartomeu à RAC1.

O presidente do clube pediu paciência aos torcedores. Existe um planejamento esportivo para a próxima temporada e alguns jogadores podem sair e outros devem chegar. Com uma gestão lenta e segura, Bartomeu não descartou que alguns atletas do Barcelona B podem subir para a equipe principal.

“Estamos fazendo um gerenciamento lento e seguro. Temos tudo em junho, julho e agosto. Estamos falando e fazendo a estratégia, também olhando para o Barça B, este ano alguns jogadores também têm a oportunidade de subir. Haverá saídas e alguns ingressos”,