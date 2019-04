Papa Francisco minimiza comparações entre Messi e Deus

Torcedor do San Lorenzo e fã confesso de futebol, o Papa Francisco foi entrevistado pelo programa de televisão espanhol Salvados e deu a sua opinião sobre o compatriota Lionel Messi, constantemente chamado de “Deus” pelas suas atuações com a camisa do Barcelona.

Perguntado se essa comparação seria um sacrilégio, ou seja, um pecado grave contra a religião, o sumo pontífice da Igreja Católica disse que, na teoria, sim.

“Na teoria é um sacrilégio, não se pode dizer. Eu não creio, você crê?”, disse.

Na sequência, contudo, Francisco minimizou, dizendo que a comparação entre Messi e Deus é apenas uma forma de se expressar.

“A gente diz Deus assim como diz ‘eu te adoro’, mas devemos adorar somente a Deus, são expressões populares. ‘Este é um Deus com a bola no campo’. São modos populares de se expressar”, afirmou.

Por fim, o Papa ainda fez questão de exaltar o futebol de Lionel Messi, mas voltou a lembrar que o jogador não é uma divindade.

“Claro que sim, dá gosto (de ver Messi jogando), mas não é Deus”, completou.