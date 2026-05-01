Barcelona anuncia Olivia Rodrigo na camisa para o El Clásico

O Barcelona anunciou mais uma ação especial de sua parceria com o Spotify para o El Clásico do dia 10 de maio. Desta vez, o espaço tradicionalmente ocupado pelo logotipo da plataforma de streaming na camisa dará lugar ao nome e símbolo de Olivia Rodrigo, uma das artistas mais influentes da música pop contemporânea.

A cantora norte-americana, vencedora de múltiplos prêmios Grammy, acumula mais de 50 milhões de ouvintes mensais no Spotify e possui nove músicas no Spotify Billions Club, grupo restrito de faixas com mais de um bilhão de reproduções.

Com a iniciativa, Olivia Rodrigo se tornará a artista mais jovem a estampar a camisa do Barcelona, dentro do acordo de patrocínio firmado entre o clube catalão e a plataforma de streaming. A ação acontece poucas semanas antes do lançamento de seu terceiro álbum, “you seem pretty sad for a girl so in love”, previsto para o dia 12 de junho.

O primeiro time do clube a utilizar o novo logotipo será o Barcelona feminino, que entra em campo no dia 6 de maio diante do Levante, pela Liga F. Já no dia 10, será a vez do elenco masculino vestir a camisa especial no El Clásico contra o Real Madrid, que volta a ser disputado no Spotify Camp Nou, reaberto recentemente após obras.

Além da exposição no uniforme, a parceria também prevê um evento musical exclusivo. O Spotify levará Olivia Rodrigo a Barcelona para um show especial no dia 8 de maio, em um local icônico da cidade transformado em casa de espetáculos. A apresentação será restrita aos fãs da artista, conhecidos como “Livies”, convidados com base em sua atividade de escuta na plataforma. Para a cantora, a experiência representa um marco pessoal.



“Ver o OR na camisa do Barcelona para o El Clásico… nem sei como assimilar isso”, declarou Olivia Rodrigo. “Foi muito divertido ver a camisa ganhar vida e criar uma coleção completa com o Spotify e o Barça. Além disso, poder me apresentar para os fãs que me acompanham desde o primeiro dia, em uma cidade como Barcelona, vai ser muito especial.”

De acordo com o diretor-geral do FC Barcelona, Manel del Río, a ativação reforça a estratégia global do clube. “Clásico após Clásico, nosso acordo com o Spotify nos permite fortalecer uma ativação que se tornou um ativo estratégico para o clube”, afirmou. “É uma iniciativa que agrega valor, reforça nosso posicionamento global e constrói uma oferta diferenciada baseada na conexão entre cultura e esporte.”

Já o vice-presidente de Parcerias e Marketing do Spotify, Marc Hazan, destacou a afinidade entre as bases de fãs. “Olivia Rodrigo construiu uma das comunidades de fãs mais apaixonadas do mundo, assim como o FC Barcelona”, disse. “O fanatismo não tem fronteiras, e a coisa mais poderosa que o Spotify pode fazer é unir esses mundos.”

Como parte da ação, o clube lançará camisas de edição limitada a partir desta sexta-feira. Serão 1.899 unidades da versão oficial de jogo, além de uma edição ultralimitada de apenas 22 camisas autografadas pelos jogadores titulares do El Clásico e da partida da Liga F. Outras 11 unidades também estarão disponíveis com autógrafo de Olivia Rodrigo.

O lançamento inclui ainda uma coleção lifestyle inspirada no universo visual da artista, com camisetas, moletons, bonés, cachecol, caneca, adesivos e sacola, além de uma edição especial da playlist Barça Matchday, curada pela própria cantora para motivar jogadores e torcedores antes da partida.

Olivia Rodrigo passa a integrar uma lista de artistas que já estamparam a camisa do Barcelona, como Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Coldplay, Karol G, Travis Scott e Ed Sheeran.

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