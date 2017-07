Neymar estabelece lista de reforços para assinar com PSG, diz jornal

As especulações sobre a possível transferência de Neymar para o PSG não param. O clube francês tenta seduzir o atleta brasileiro com funções que ultrapassam as quatro linhas e, segundo o jornal francês Le Parisien, o atleta recebeu o aval de enviar uma possível lista de reforços em busca de fortalecer a equipe parisiense.

A decisão final do jogador ainda não foi anunciada, mas o brasileiro já teria concordado com a proposta e agora resta o clube francês pagar a multa rescisória de R$ 222 milhões de euros (R$ 814 milhões) ao Barcelona.

A cada conversa com o jogador, o PSG faz questão de deixar clara a hierarquia do craque brasileiro em relação aos outros atletas. A função de indicar contratações é mais uma amostra de que esforços não serão medidos para trazer Neymar e darão carta branca ao jogador desde que ele assine com o time que já conta com os brasileiros Thiago Silva, Marquinhos, Lucas Moura e, a partir dessa temporada, Daniel Alves.

Leia mais: Diretores do Barça estão em Londres por Philippe Coutinho

O jornal francês também revelou os nomes pedidos por Neymar e um deles já foi acatado pela cúpula do PSG. Trata-se de Daniel Alves, que mesmo próximo do Manchester City acabou optando pelo futebol da França. Além do lateral, nomes como o do atacante Alexis Sánchez e do meio campista Philippe Coutinho também estão presentes e ainda um jogador de renome mundial que não foi revelado. Para completar, a continuidade de Lucas Moura no clube foi mais uma exigência.

O chileno Alexis Sánchez atuou com o brasileiro no Barcelona e hoje defende o Arsenal. As especulações sobre o atleta também tomam conta dos noticiários, mesmo depois da declaração do treinador do clube inglês, Arsène Wenger, que reiterou que o jogador é inegociável. No caso de Coutinho, a negociação também não é muito fácil de acontecer. A relação próxima entre os dois poderia ser um ponto positivo na negociação, mas os valores, o assédio de outros clubes e a resistência do Liverpool em vender seu camisa 10 brecam o negócio, por enquanto.

Neymar é tratado como quem pode trazer o sonho tão desejado pelo clube desde que foi adquirido pelo bilionário Nasser Al-Khelaifi, em 2012: conquistar uma Liga dos Campeões da Europa. Os esforços e o alto investimento nas contratações sempre foram feitos visando esse objetivo, que pode se tornar uma realidade com a aquisição do brasileiro.