Neymar briga com lateral do Barça e abandona treino nos EUA

Neymar Jr segue sendo o alvo dos holofotes, porém, por um motivo diferente nesta sexta-feira. Durante o último treino antes do clássico de pré-temporada contra o Real Madrid, que acontece no sábado, o atacante brasileiro se desentendeu com o novo lateral-esquerdo do Barcelona, Nelson Semedo, em uma disputa de bola. Irritado com a dura entrada que recebeu do companheiro, o craque teve de ser acalmado por outros membros da equipe e ainda abandonou a atividade.

O clima ficou quente no treino. Neymar foi para cima do jogador português, que por sua vez preferiu evitar uma briga e saiu da confusão. Enquanto isso, o brasileiro, que tem sido o foco das atenções nos últimos dias, jogou no chão o colete que usava e saiu chutando algumas bolas que estavam em seu caminho.

Neymar has a bust up with Nelson Semedo before walking out of training! 😧 pic.twitter.com/ufR8p5b9KU — Transfer Swoop (@SwoopTransfer) July 28, 2017

Especulado no Paris Saint-Germain, a briga de Neymar no treinamento do Barcelona desta sexta-feira pode ser mais uma pista de que ele realmente não tem mais ambiente para permanecer no elenco catalão. Diante da proposta milionária oferecida pelo PSG, o atacante brasileiro, segundo a imprensa espanhola, teria cancelado os compromissos comerciais que teria na China e, após o clássico contra o Real Madrid, neste sábado, deverá definir seu futuro.