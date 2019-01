Messi supera Modric e CR7 em eleição do melhor do ano de jornal madrileno

Modric foi considerado o melhor jogador de 2018 pela Fifa, mas curiosamente, na opinião do jornal madrileno Marca, Messi foi o destaque mundial da temporada. A eleição teve votos populares dos leitores do diário.

Modric, assim como Cristiano Ronaldo, brilhou pelos merengues em 2018 (o português foi tetracampeão da Liga dos Campeões no primeiro semestre do ano), mas não foi páreo para Lionel Messi na votação.

Outro fato curioso é a posição de Neymar no ranking. O brasileiro sequer aparece entre os 10 primeiros – é o 16º – na lista que conta com 100 nomes.

Lionel Messi foi campeão espanhol e da Copa do Rei em 2018, além de ter conquistado o prêmio de Chuteira de Ouro da Europa (maior artilheiro entre as principais ligas do continente) com 51 gols. No entanto, o camisa 10, que também levou o prêmio do Marca em 2017, fracassou na Liga dos Campeões e na Copa do Mundo com a Argentina.